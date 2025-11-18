Două persoane au fost rănite grav, iar alte două au suferit leziuni ușoare

Un accident grav produs în dimineața zilei de marți, pe bulevardul Uverturii din Capitală, s-a soldat cu rănirea a patru persoane aflate pe trotuar, după ce două mașini s-au ciocnit, iar una dintre ele a fost aruncată în zona unei stații de autobuz.

Potrivit informațiilor transmise de Brigada Rutieră, apelul la 112 a fost înregistrat în jurul orei 06:00, semnalând coliziunea care a avut loc la intersecția cu strada Apusului. Impactul a fost atât de puternic, încât unul dintre autoturisme a ricoșat pe trotuar, lovind patru pietoni și avariind două vehicule parcate.

Victimele au fost preluate de echipajele medicale și transportate de urgență la spital. Autoritățile au precizat că ambii șoferi au fost testați cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative.

Traficul în zonă se desfășoară alternativ, sub coordonarea polițiștilor rutieri. Anchetatorii continuă verificările pentru a stabili modul în care s-a produs accidentul și responsabilitățile fiecărui participant la trafic.

