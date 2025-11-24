Patru factori comuni preced aproape toate atacurile de cord și accidentele vasculare cerebrale, arată un studiu internațional

Un studiu amplu care a analizat milioane de dosare medicale din Coreea de Sud și Statele Unite arată că 99% dintre atacurile de cord și accidentele vasculare cerebrale (AVC) au fost precedate de cel puțin un factor de risc comun. Cercetătorii identifică patru indicatori principali care au rămas relevanți indiferent de vârstă sau țară: tensiune arterială ridicată, colesterol ridicat, glicemie crescută și consum de tutun.

Datele studiului

Cercetarea a fost coordonată de dr. Hokyou Lee, de la Yonsei University College of Medicine din Seul, și a implicat două cohorturi: una dintr-o bază națională de asigurări din Coreea și alta dintr-o cohortă diversă de cercetare din SUA, însumând peste 9 milioane de adulți. În cadrul studiului, oamenii care au avut un eveniment cardiac sau neurologic major au fost analizați pentru a vedea dacă vreunul dintre cei patru factori de risc era prezent înainte de eveniment.

Criteriile nu au cerut un diagnostic formal, ci doar valori neoptime în vizitele medicale, reflectând mai bine realitatea îngrijirii zilnice. Astfel, s-a constatat că mulți oameni au purtat acești factori de risc ani de zile înainte de a se declanșa boala.

Factorii de risc analizați

Tensiunea arterială ridicată: tensiune sistolică ≥120 mmHg sau diastolică ≥80 mmHg sau utilizarea de medicamente antihipertensive.

tensiune sistolică ≥120 mmHg sau diastolică ≥80 mmHg sau utilizarea de medicamente antihipertensive. Colesterol ridicat: colesterol total ≥200 mg/dL sau tratament cu medicamente hipolipemiante.

colesterol total ≥200 mg/dL sau tratament cu medicamente hipolipemiante. Glicemie crescută: glicemie pe nemâncate ≥100 mg/dL.

glicemie pe nemâncate ≥100 mg/dL. Fumat: consum prezent sau trecut de tutun.

Dintre acești factori, hipertensiunea a fost cel mai frecvent întâlnită, iar fumatul cel mai rar.

Studiul evidențiază faptul că expunerea prelungită la valori ușor ridicate de tensiune, colesterol sau glicemie poate afecta treptat arterele și inima, chiar dacă aceste valori nu sunt alarmante la momentul măsurării. Aceasta subliniază necesitatea controlului timpuriu și constantei monitorizări medicale.

De asemenea, femeile sub 60 de ani nu sunt exceptate: peste 95% dintre evenimentele cardiace și AVC-urile au fost precedate de cel puțin un factor de risc, contrazicând ideea că atacurile apar brusc la persoane aparent sănătoase.

Oportunități de intervenție

Cercetătorii subliniază că mulți pacienți au avut mai multe vizite medicale înainte de evenimente, oferind numeroase oportunități de a identifica și corecta riscurile. Controlul tensiunii arteriale, reducerea colesterolului, renunțarea la fumat și gestionarea glicemiei sunt toate măsuri realizabile și eficiente în prevenirea bolilor cardiovasculare.

