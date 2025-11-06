Patru echipe, deja calificate în primăvara Champions League! Experții anunță o singură schimbare în top 8

Bayern, Arsenal, Manchester City și Inter au obținut deja biletele pentru faza eliminatorie, în timp ce Barcelona e favorită să revină în elita competiției

Minicampionatul din Champions League a ajuns la jumătate, iar calculele pentru primăvara europeană devin din ce în ce mai clare. După patru etape, Bayern Munchen, Arsenal, Manchester City și Inter Milano, echipa antrenată de Cristi Chivu, sunt deja sigure de prezența cel puțin în play-off-ul pentru optimile de finală, având un parcurs aproape perfect.

Etapa a 4-a a adus câteva confruntări spectaculoase și rezultate surprinzătoare. Liverpool a învins-o pe Real Madrid într-un duel de gală, iar PSG s-a impus la limită în fața lui Bayern Munchen, într-un meci de mare intensitate. În același timp, outsideri precum Pafos au reușit să scrie istorie, obținând prima victorie din competiție, 1–0 cu Villarreal, în timp ce Chelsea a scos doar un egal cu Qarabag, iar Barcelona a fost salvată la Brugge de o decizie controversată de arbitraj.

Bayern, Arsenal, Inter și City, sigure de calificare

Cele patru formații menționate sunt primele echipe care și-au asigurat matematic prezența în primăvara europeană. Bayern, Arsenal și Inter au maximum de puncte, în timp ce Manchester City are 10 și nu mai poate coborî sub locul 24, indiferent de rezultatele din ultimele runde.

În spatele lor, lupta pentru calificarea directă în optimile de finală rămâne acerbă. Conform datelor centralizate de Football Meets Data, 12 echipe au peste 90% șanse de a prinde măcar play-off-ul: Liverpool, PSG, Real Madrid, Barcelona, Newcastle, Chelsea, Tottenham, Borussia Dortmund, Atletico Madrid, Atalanta, Galatasaray și Sporting.

Barcelona, favorita revenirii în top 8

Specialiștii publicației de analiză prevăd o singură schimbare majoră în top 8 față de clasamentul actual: Barcelona ar urma să o înlocuiască pe Newcastle, aflată momentan pe locul 6 cu 9 puncte. Englezii au un program dificil, cu meciuri contra lui Marseille, Leverkusen, PSG și PSV Eindhoven, în timp ce catalanii beneficiază de un calendar mai accesibil – vor întâlni Chelsea, Eintracht Frankfurt, Slavia Praga și Copenhaga.

Dacă predicțiile statisticienilor se confirmă, faza optimilor va reuni doar nume mari, un scenariu ideal pentru UEFA.

Marile surprize și dezamăgiri ale sezonului

Printre revelațiile actualei ediții se numără Qarabag, care, cu 7 puncte, are șanse reale de a merge mai departe, o performanță istorică pentru fotbalul azer. În schimb, Benfica și Ajax sunt aproape eliminate, fiind singurele echipe fără punct după patru etape.

De asemenea, se anunță eliminări neașteptate pentru formații din top 5 campionate, precum Marseille, Villarreal și Athletic Bilbao.

În acest moment, Juventus rămâne cea mai mare echipă aflată în afara topului 24, însă torinezii au timp să recupereze în ultimele patru meciuri și să prindă un loc în faza următoare.

La jumătatea minicampionatului, Champions League confirmă încă o dată statutul său unic: o competiție unde constanța, nu doar numele, face diferența — iar pentru moment, Bayern, Arsenal, City și Inter par de neoprit.

