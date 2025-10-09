Patru bărbați originari din Republica Moldova vor fi judecați la Paris pentru „acte de demoralizare a armatei franceze”

Patru bărbați originari din Republica Moldova vor fi judecați la 23 februarie la Paris pentru că în iunie 2024 au pictat sicrie și inscripționat cuvintele ‘Soldați francezi în Ucraina!’, într-o operațiune considerată drept un ‘act de demoralizare a armatei’ franceze, informează joi AFP, citând surse apropiate dosarului.

Cei patru suspecți, dintre care doi se află sub mandat de arestare, vor compărea în justiție pentru degradare și deteriorare ușoară a unui bun public prin inscripționare comisă în grup, și pentru participare la un act de demoralizare a armatei în vederea subminării apărării naționale pe timp de pace. Această ultimă infracțiune se pedepsește cu cinci ani de închisoare și o amendă de 75.000 de euro.

Cu vârste cuprinse între 30, 36, 44 și respectiv 50 de ani, cei patru – trei de naționalitate moldoveană și unul, a cărui naționalitate nu este cunoscută- sunt suspectați că au comis aceste fapte între 18 și 20 iunie 2024.

În 20 iunie 2024, în jurul orei locale 01:30, polițiștii au surprins doi indivizi: unul desena pe un zid cu un spray roșu și un șablon reprezentând un sicriu gol și inscripția ‘Stop the death now! Mriya Ukraine’, în timp ce celălalt stătea de pază.

Dosarul este considerat a face parte dintr-o serie de cazuri cu legătură cu ingerințe străine

Astfel de graffiti au fost găsite în special pe clădirile AFP și ale cotidianului Le Figaro.

Graffiti reprezentând un sicriu echipat cu aripi de avion cu mențiunea ‘Mirage pentru Ucraina’ au fost descoperite în alte zone ale capitalei franceze, unele însoțite de mențiunea ‘Mirya’, care înseamnă ‘vis’ în ucraineană.

Cei doi cetățeni moldoveni arestați au explicat că erau plătiți cu 100 de euro pe zi pentru a realiza astfel de desene.

Ancheta a scos la iveală prezența la Paris a unui al treilea bărbat, care îi recrutase și era liderul operațiunii pe teren, indicându-le unde să aplice graffiti.

Investigațiile realizate prin cooperare polițienească au permis identificarea unui al patrulea suspect, Alexandr Grigorenco. Despre acesta se spune că este cel care dădea ordinele, fiind un ‘fervent simpatizant al partidului politic prorus Șor’. Tot el ar fi ‘comanditarul unor acțiuni similare în Franța cu câteva zile mai devreme’ și socrul unuia din autorii desenelor apărute în sectorul Adunării Naționale (parlamentul) între 6 și 8 iunie 2024, potrivit datelor anchetei consultate de AFP.

Acest dosar face parte dintr-o serie de cazuri considerate ca având legătură cu ingerințe străine, printre care steaua lui David, desenată pe ziduri în regiunea Parisului, mâini roșii pictate pe memorialul dedicat Holocaustului din Paris sau capete de porc depuse în fața unor moschei din capitala franceză.

