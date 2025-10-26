Organizația susține că măsura este necesară pentru a acoperi lipsa tot mai acută de forță de muncă din economie

Confederația patronală IMM România, care reprezintă interesele întreprinderilor mici și mijlocii, solicită Guvernului majorarea contingentului de lucrători străini din afara Uniunii Europene la 150.000 de persoane, pentru anul 2026, scrie startupcafe.ro.

„Nevoia este urgentă și generalizată, de la construcții și transporturi până la HoReCa, agricultură și servicii. Majorarea contingentului este o decizie pragmatică, care sprijină investițiile, menține competitivitatea și contribuie la sustenabilitatea fiscală și socială”, arată reprezentanții IMM România într-o informare transmisă mediului antreprenorial.

Confederația și-a anunțat public sprijinul pentru propunerea Patronatului Importatorilor de Forță de Muncă (PIFM), care a cerut Guvernului creșterea plafonului pentru anul viitor.

În 2025, autoritățile au stabilit un contingent de 100.000 de lucrători extracomunitari, însă cererea reală a fost mult peste această limită. Potrivit datelor Inspectoratului General pentru Imigrări, companiile din România au depus, doar în perioada ianuarie–octombrie 2025, peste 230.000 de solicitări de avize de angajare pentru lucrători din afara Uniunii Europene.

Reprezentanții IMM România atrag atenția că un plafon mai generos de avize de muncă ar contribui nu doar la echilibrarea pieței muncii, ci și la protejarea economiei de riscul relocării investițiilor. În opinia lor, deficitul de personal a devenit un factor de vulnerabilitate economică, în special în industriile care depind de lucrători calificați și sezonieri.

Totodată, organizația patronală pledează pentru digitalizarea și simplificarea procedurilor administrative privind eliberarea avizelor și vizelor de muncă, astfel încât timpul de procesare să fie redus, iar România să nu piardă potențiali angajați în favoarea altor state europene.

IMM România afirmă că rămâne deschisă colaborării cu autoritățile pentru implementarea unor măsuri „realiste și sustenabile”, menite să stabilizeze piața muncii și să faciliteze integrarea lucrătorilor străini în economia locală.

În același timp, Confederația subliniază că deficitul de personal nu este doar o problemă economică, ci și una demografică. Scăderea populației active și migrația forței de muncă românești către alte state UE lasă sectoare întregi fără resurse umane. În absența unei politici flexibile de atragere a lucrătorilor extracomunitari, multe companii mici și mijlocii riscă să-și reducă activitatea sau chiar să se închidă. Patronatele consideră că România trebuie să adopte o strategie coerentă de integrare a angajaților străini, care să includă cursuri de limbă, sprijin social și respectarea standardelor de muncă, pentru a asigura o tranziție echilibrată pe piața forței de muncă.

