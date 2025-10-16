Patrick Kluivert, concediat după doar opt meciuri! Federația din Indonezia a pus capăt colaborării cu fostul atacant olandez

Înfrângerea cu Irak a fost decisivă, Indonezia a ratat calificarea la Cupa Mondială, iar Kluivert pleacă după doar nouă luni pe bancă.

Federația indoneziană de fotbal a anunțat oficial, duminică, despărțirea de Patrick Kluivert, selecționerul echipei naționale, la doar nouă luni după numirea sa. Fostul mare atacant al Barcelonei și Olandei pleacă din funcție după o colaborare scurtă, dar intensă, încheiată în urma eșecului cu Irakul (0-1), rezultat care a spulberat ultimele speranțe de calificare la Cupa Mondială 2026.

„După o discuție deschisă, complexă și respectuoasă, ambele părți au ajuns la un acord de a pune capăt parteneriatului”, a transmis federația din Indonezia, printr-un comunicat publicat pe Instagram. Instituția nu a oferit detalii suplimentare despre motivele exacte ale despărțirii, însă presa locală a notat că înfrângerea de sâmbătă a fost considerată „devastatoare” pentru moralul echipei.

Indonezia, aproape de o calificare istorică

Naționala Indoneziei a fost una dintre revelațiile preliminariilor asiatice, ajungând până în faza a patra a calificărilor, cea mai bună performanță a sa din istorie. Totuși, înfrângerea cu Irak a închis complet șansele de a merge la primul turneu mondial din istoria țării.

Indonezia nu a mai fost niciodată prezentă la o Cupă Mondială de la dobândirea independenței față de Olanda, în 1945.

Sub comanda lui Kluivert, echipa a disputat opt meciuri, reușind trei victorii, o remiză și patru înfrângeri, un bilanț decent, dar insuficient pentru a continua visul mondial.

Un nume uriaș în fotbal, o experiență scurtă în antrenorat

Patrick Kluivert (48 de ani), fost star al echipelor Ajax, AC Milan și FC Barcelona, a fost numit selecționer al Indoneziei în ianuarie 2025, cu un contract valabil până în 2027.

Înainte de această experiență, olandezul a pregătit în două rânduri naționala statului Curaçao, iar la nivel de club a activat la Twente U21 și Adana Demirspor, echipă din Turcia. De asemenea, a fost director tehnic la PSG între 2016 și 2017.

Despărțirea de Indonezia este văzută de presa asiatică drept o „ruptură diplomatică elegantă”, dar și o consecință firească a neîndeplinirii obiectivului principal – calificarea la Cupa Mondială din 2026, care va fi găzduită de SUA, Canada și Mexic.

Federația indoneziană urmează să anunțe în perioada următoare un antrenor interimar, urmând ca numirea unui nou selecționer permanent să aibă loc înaintea meciurilor amicale din luna noiembrie.

