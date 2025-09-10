Deputații au respins miercuri proiectul de hotărâre care prevedea constituirea unei comisii parlamentare de anchetă pentru investigarea „abuzurilor sexuale și comportamentele deviante” din universitățile românești.

Propunerea a fost inițiată în luna iulie de deputata AUR Gianina Șerban, vicepreședinte al Camerei Deputaților, ca reacție la cazul profesorului Remus Pieleanu.

„În calitate de vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor şi de mamă, voi propune înfiinţarea unei Comisii de anchetă parlamentară privind abuzurile sexuale şi comportamentele deviante din universităţile româneşti, începând cu cazul SNSPA. Fac un apel către toate femeile din Parlament, indiferent de partidele din care fac parte, să se implice şi să susţină iniţiativa, astfel încât comisia de anchetă să fie înfiinţată cât mai rapid. Este inacceptabil ca în anul 2025 o studentă să se teamă să meargă la cursuri. Este de neconceput ca în România europeană universităţi întregi să se transforme în terenuri de vânătoare pentru indivizi bolnavi, protejaţi de sistem şi de tăcerea celorlalţi”, se arăta într-un comunicat transmis la momentul respectiv.

Proiectul prevedea analizarea documentelor și corespondenței instituționale legate de semnalările de abuzuri, precum și evaluarea responsabilității conducerilor universitare. La vot, s-au înregistrat 82 de voturi pentru, 189 împotrivă și 6 abțineri.

Reacția AUR: „Apărătorii abuzatorilor sexuali”

După respingerea propunerii, Gianina Șerban a acuzat majoritatea parlamentară că blochează inițiativa în favoarea agresorilor.

„Dragi colegi de la PSD, PNL, UDMR, minorități, ați ales să fiți apărătorii abuzatorilor sexuali. Prin votul dumneavoastră ați demonstrat. Mă uit în sală și văd doamne zâmbind. Îmi pare rău. (…) Sunteți femei, sunteți mame, poate ați fost în universități, poate astăzi aveți fete în universități și ar fi fost un vot corect dacă ați fi susținut înființarea acestei comisii. Dar ați demonstrat că protejați agresorii sexuali, victimele sunt puse pe locul doi”, a declarat deputata AUR.

Replica: lipsă de credibilitate și instituții deja existente

Deputata USR Monica Berescu a criticat poziția AUR, invocând lipsa de „probitate morală” a partidului.

„Nimeni nu a apărat agresorii sexuali. Cât timp nimeni din partidul dumneavoastră nu a avut un cuvânt de spus cu ceea ce s-a întâmplat la tabăra de vară, nu puteți să veniți aici să spuneți că aveți probitatea morală să înființați această comisie”, a transmis Berescu.

La rândul ei, Corina Atanasiu (USR) a argumentat că structurile deja existente pot gestiona astfel de situații:

„Înființarea unei noi comisii nu rezolvă nimic. Există deja structuri, există instituții abilitate care pot investiga, audia, sancționa astfel de cazuri. Dublaţi comisii, dublați atribuții, dar nu dublați soluțiile și nu protejați nicio victimă”, a spus aceasta, potrivit Radio România Actualități.

