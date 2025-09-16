Parlamentul European va dezbate două moțiuni de cenzură împotriva Ursulei von der Leyen în octombrie

Parlamentul European va analiza și apoi va vota două moțiuni de cenzură împotriva președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în cadrul sesiunii plenare din 6–9 octombrie, potrivit unui e-mail intern al președintei Parlamentului, Roberta Metsola, consultat de POLITICO.

Moțiune de cenzură împotriva Ursulei von der Leyen

Două grupuri politice au inițiat demersuri separate: Patrioții pentru Europa, formațiune de extremă dreaptă, și Stânga. Moțiunile au fost depuse pe 10 septembrie, la miezul nopții, momentul cel mai devreme permis de regulamentele parlamentare, Patrioții înregistrând depunerea cu doar 20 de secunde înaintea Stângii. Această situație este fără precedent în istoria Parlamentului European și a generat dezbateri asupra modului în care vor fi desfășurate discuțiile și voturile.

Patrioții pentru Europa, care includ partidul francez RN al lui Marine Le Pen și Fidesz-ul lui Viktor Orbán, acuză Comisia de lipsă de transparență și responsabilitate și critică acordurile comerciale Mercosur și cel cu SUA. Grupul Stânga pune accent pe ceea ce consideră inacțiunea executivului european în contextul războiului din Gaza, dar critică și politica comercială a Comisiei.

Dezbaterea moțiunilor și voturile vor fi stabilite de liderii grupurilor politice la 1 octombrie. Cel mai probabil, discuțiile vor avea loc luni, 6 octombrie, iar voturile separate sunt programate pentru joi, 9 octombrie, Patrioții revendicând primul vot, ca urmare a depunerii timpurii a moțiunii lor.

Această provocare vine la două luni după ce von der Leyen a trecut cu succes de un vot de încredere, dar și la doar câteva ore după discursul său despre starea Uniunii în fața Parlamentului de la Strasbourg, evidențiind diviziunile politice persistente în legislativul european.

