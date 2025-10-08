Parlamentul European a adoptat marți un pachet legislativ care consolidează mecanismul de suspendare a regimului fără vize pentru statele partenere. Legea a fost aprobată cu 518 voturi pentru și 96 împotrivă.

Conform noii legislații, Bruxelles-ul poate suspenda temporar sau definitiv călătoriile fără viză pentru țările partenere care nu respectă obligațiile UE, în cazuri precum amenințări hibride, programe de cetățenie prin investiții („pașapoarte de aur”), abateri de la politica comună de vize sau încălcări grave ale dreptului internațional, potrivit Kyiv Post.

Suspendarea temporară poate dura până la 12 luni, cu posibilitatea prelungirii până la 36 de luni, iar în lipsa măsurilor corective, regimul fără vize poate fi revocat complet.

Un instrument politic și de securitate externă

„Politica de vize este unul dintre cele mai puternice instrumente externe ale Uniunii. Cu un mecanism modernizat, putem răspunde mai rapid în caz de abateri, inclusiv prin suspendări direcționate împotriva oficialilor guvernamentali”, a declarat eurodeputatul sloven Matjaž Nemec (S&D), raportor al dosarului.

Reforma survine într-un context tensionat între UE și Georgia, pe fondul legii privind „agenții străini”, a declinului libertății presei și a retoricii pro-ruse a unor membri ai guvernului de la Tbilisi.

Diplomați europeni citați de Reuters susțin că Bruxelles-ul ar putea condiționa menținerea regimului fără vize de respectarea valorilor democratice și a statului de drept.

„Dacă Tbilisi va continua să se abată de la principiile europene, Comisia va avea acum instrumente clare pentru a acționa”, a declarat o sursă europeană sub protecția anonimatului.

Calendarul adoptării

Consiliul UE urmează să aprobe oficial reforma pe 17 noiembrie, iar actul legislativ va intra în vigoare în decembrie.

În prezent, 61 de state beneficiază de călătorii fără viză în zona Schengen, inclusiv Georgia, Ucraina, Republica Moldova și țările din Balcanii de Vest. Până acum, UE a revocat regimul fără vize o singură dată, în cazul Vanuatu, din cauza acordării cetățeniei prin programe de investiții.

