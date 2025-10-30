Londra/Bruxelles – Adoptarea primei legi privind solul la nivelul UE reprezintă un pas important în eforturile de protejare și refacere a solurilor din Europa.

Salvează Solul, o campanie globală susținută de UNEP, IUCN și FAO, care a participat la consultările privind textul de lege, salută obiectivul legii de a reface sănătatea solului în întreaga UE până în 2050.

Referindu-se la noua lege, Praveena Sridhar, Coordonator Tehnic al mișcării Salvează Solul, a declarat: „Acesta va fi un pas esențial pentru protejarea solurilor din Europa, pentru consolidarea securității alimentare pe termen lung, precum și pentru atenuarea schimbărilor climatice prin creșterea nivelului de captare a carbonului. Solurile sănătoase sunt fundația pe care stau atât sistemele noastre alimentare, cât și adaptarea noastră la schimbările climatice. Suntem mulțumiți că am contribuit la procesul de consultare și sperăm că legea va fi primul pas înainte pentru Europa în direcția prioritizării solurilor sănătoase: pentru reziliența climatică, pentru captarea carbonului și pentru următoarea generație de fermieri.”

Accentul pus de lege pe monitorizarea solului este deosebit de important deoarece îmbunătățirea datelor privind starea solului european este un prim pas esențial pentru combaterea acestei crize. Legea nu impune noi obligații fermierilor și este încurajator faptul că statele membre ale UE vor fi obligate să sprijine fermierii în eforturile lor de îmbunătățire a sănătății și rezilienței solului. Comisia Europeană estimează că degradarea solului costă economia europeană peste 50 de miliarde de euro anual, incluzând pierderile agricole, daunele provocate de inundații și pierderile cauzate biodiversității.

„Măsurile de sprijin pot include consultanță independentă, activități de formare și consolidare a abilităților necesare, precum și promovarea cercetării și inovării și măsuri de conștientizare cu privire la beneficiile aduse de solul rezilient”, a declarat parlamentul.

Deși statele membre trebuie să evalueze periodic costurile financiare ale fermierilor și silvicultorilor pentru îmbunătățirea sănătății și rezilienței solului, nu există un cadru financiar în spatele acestei legi. Înaintea COP30, Salvează Solul va solicita din nou ca finanțarea să fie direcționată către fermieri și va sprijini alte schimbări specifice de politici care sunt necesare urgent în întreaga lume.

În timp ce lumea se pregătește pentru COP30 în Brazilia, Salvează Solul avertizează că a nu acorda prioritate sănătății solului în strategiile naționale privind clima reprezintă un risc grav la nivel global. Noile analize, primele de acest gen, ale contribuțiilor determinate la nivel național (NDC) și ale planurilor naționale de adaptare (NAP) realizate de Salvează Solul au relevat absența șocantă a angajamentelor privind sănătatea solului din partea majorității țărilor — o lacună critică, ce amenință securitatea alimentară globală și ar putea costa lumea 2-3% din PIB-ul anual.

Sridhar a adăugat: „Un sol sănătos și viu este fundamentul adaptării la schimbările climatice: fermele regenerative își pot păstra până la 95 % din randamentele lor în timpul secetelor și pot stoca sute de mii de litri de apă în plus pe hectar, protejând atât sistemele alimentare, cât și mijloacele de trai. Îndemnăm guvernele din întreaga lume să urmeze exemplul Legii UE privind monitorizarea solului – să includă obiective privind sănătatea solului în cadrele naționale privind clima, să acorde finanțare directă fermierilor care adoptă practici regenerative și să trateze solul ca pe o infrastructură esențială pentru supraviețuire. Prin integrarea refacerii solului în politicile climatice, națiunile pot consolida securitatea alimentară și a apei, pot stabiliza economiile rurale și pot debloca una dintre cele mai mari și mai rentabile soluții climatice care se află deja sub picioarele noastre.”

Despre Salvează Solul

Salvează Solul este o mișcare populară globală, lansată de Conscious Planet pentru a aborda degradarea rapidă a solurilor agricole. În ultimii 30 de ani, Salvează Solul a implementat o strategie holisticǎ pentru revitalizarea solului, prin proiecte conduse de fermieri care pot fi extinse la scară largă, prin promovarea de politici și prin campanii de sensibilizare a cetățenilor. Mișcarea colaborează cu o serie de guverne din întreaga lume pentru a elabora politici privind solurile și sprijină peste 250.000 de fermieri din India pentru a face tranziția către diverse alte practici agricole regenerative, inclusiv agrosilvicultura. Salvează Solul este susținută, printre altele, de Programul ONU pentru Mediu, Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură, Convenția ONU pentru Combaterea Deșertificării, Programul Alimentar Mondial și UICN.