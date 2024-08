Sportivii români și-au încheiat oficial participarea la cea de-a 33-a ediţie a jocurilor de vară, desfășurate la Paris, cu trei medalii de aur, patru de argint şi două de bronz.

În total, Team Romania a obţinut nouă medalii la Jocurile Olimpice de la Paris, un bilanţ peste precedentele două ediţii de Jocuri, de la Tokyo şi Rio de Janeiro, unde românii au câştigat câte patru medalii. Totodată, rezultatele sunt peste aşteptările oficialilor, care îşi propuseseră, la începutul Jocurilor, ca Team România să câştige între 6 şi 8 medalii.

David Popovici, la 200 m liber, Andrei Cornea şi Marian Enache, la dublu vâsle masculin şi echipajul de 8+1 feminin, format din Magdalena Rusu, Roxana Anghel, Ancuţa Bodnar, Maria Lehaci, Adriana Adam, Amalia Bereş, Ioana Vrînceanu, Simona Radiş, Victoria Petreanu, au fost cei care au câştigat medalia de aur pentru Team Romania.

Medaliile de argint au fost câştigate de Mihaela Cambei, la haltere, categoria 49 kg, de Ancuţa Bodnar şi Simona Radiş, la dublu vâsle feminin, de Ioana Vrînceanu şi Roxana Anghel, la dublu rame feminin, şi de Gianina van Groningen şi Ionela Cozmiuc, la dublu vâsle feminin, categoria uşoară.

Medaliile de bronz au fost câştigate de David Popovici, la 100 m liber, şi de Ana Bărbosu, la sol. Gimnasta a cucerit bronzul, după apelul câştigat la TAS.

Federaţia Internaţională de Gimnastică a confirmat, sâmbătă seară, că Ana Maria Bărbosu va primi medalia de bronz în concursul de sol de la Jocurile Olimpice

„Ca urmare a publicării deciziei TAS OG 24/15 de către Divizia Ad Hoc a Tribunalului de Arbitraj Sportiv (TAS), FIG confirmă că rezultatele finalei feminine de gimnastică artistică la sol de luni, 5 august 2024, sunt modificate în conformitate cu această decizie după cum urmează: Scorul iniţial de 13,666 acordat lui Jordan Chiles (SUA) este restabilit. Clasamentul finalei feminine de gimnastică artistică la sol a fost modificat în consecinţă, Ana Bărbosu (ROU) clasându-se pe locul al treilea, cu un punctaj de 13,766”, este anunţul FIG.

Decizia TAS din 10 august, după audieri maraton de peste 8 ore în care partea română a propus inclusiv ca toate cele trei sportive să primească medalia de bronz, trebuie ratificată de forul internaţional de gimnastică (FIG), cu informarea Comitetului Olimpic Internaţional (CIO).

CIO a anunțat, duminică dimineață, că a realocat medalia de bronz din finala feminină la sol româncei Ana Maria Barbosu, după ce Federația Internațională de Gimnastică (FIG) a transmis, sâmbătă seara, că va respecta decizia instanței și o va reinstala pe româncă pe locul al treilea.

Decizia a venit la mai puțin de 24 de ore după ce Tribunalul de Arbitraj Sportiv a anulat o contestație la punctaj făcut de antrenoarea echipei SUA, Cecile Landi, în timpul competiției, care o plasase pe Chiles pe podium, scrie Associated Press.

Într-un comunicat oficial, CIO a precizat că va lua legătura cu Comitetul Olimpic al SUA cu privire la returnarea bronzului lui Chiles și va colabora cu Comitetul Olimpic Român pentru a discuta despre o ceremonie de realocare în onoarea Anei Maria Barbosu.

Concret, Ana Bărbosu ar urma să primească medalia de bronz într-o ceremonie care se va desfăşura la Lausanne, acolo unde este şi sediul TAS.

Judecătorii TAS au fost cei care au făcut dreptate pentru româncă şi i-au oferit acesteia medalia de bronz, într-o situaţie fără precedent la o ediţie de Jocuri Olimpice de vară.

Românca a avut punctajul de 13.700, la egalitate cu Sabrina Voinea, dar diferenţa s-a făcut la execuţie, deşi Voinea avea o dificultate mai mare. Jordan Chiles a fost „retrogradată” pe locul cinci, cu 13.666, după ce iniţial, în urma unei contestaţii, aceasta cucerise medalia de bronz.

Gimnasta Ana Maria Bărbosu a povestit, pentru Antena 3 CNN, cum a primit vestea obținerii medaliei de bronz, după ce Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) a dat o decizie în favoarea ei.

Ea a declarat că s-a simțit extrem de fericită şi le mulțumește tuturor celor care au susținut-o şi au avut încredere în ea.

„Nu mă așteptam, pentru că nici n-am vrut să-mi dau voie să-mi fac alte speranțe. Am preferat să mă gândesc la Jocurile Olimpice ca și încheiate și să fiu împăcată cu mine, pentru că altfel aș fi rămas în ce ar fi putut fi și nu ar fi chiar sănătos să facă asta.Dar faptul că antrenorii au crezut în mine și federația a dus la acest rezultat. Eu am crezut în mine din momentul în care m-am dus pe podium și m-am prezentat înaintea exercițiului de la sol. Am crezut că pot să scot ce cel mai bun exercițiu al meu și să fac întreaga sală să empatizeze cu mine.

Și cred că asta am și reușit. Iar faptul că am reușit să-mi fac un sol atât de bun în cea mai mare finală din viața mea mi-a încălzit sufletul și am făcut să am mereu încredere în mine și in puterile mele. Cred că asta m-a și ajutat să trec bine prin zilele acestea.

Din moment ce toate probele au fost prezentate la TAS sunt convinsă că cei de acolo au fost foarte atenți la fiecare detaliu. Sunt convinsă că decizia luată este cea corectă.

Vă mulțumesc foarte mult! Am primit în aceste zile o grămadă de mesaje de încurajare și scrise chiar din suflet și au ajuns la mine cu toată energia pozitivă și când am ajuns în oraș, în orașul meu de acasă, am avut surpriza ca nici bine să fie ajuns în oraș și să mă primească lumea și să mă felicite. Şi i-am simțit cât de emoționați au fost și cât de mult au empatizat cu mine.

Le mulțumesc tuturor persoanelor care au crezut mine și care mi-au transmis această energie pozitivă”, sa spus Ana Maria Bărbosu.