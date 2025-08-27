Papa Leon XIV se alătură apelului Patriarhilor din Ierusalim pentru pace în Gaza și acces umanitar garantat

Papa Leon XIV și-a unit vocea cu Patriarhii Latin și Ortodox Grec din Ierusalim într-un apel comun pentru încetarea conflictului din Gaza și pentru asigurarea unui acces sigur al ajutorului umanitar către populația afectată. Patriarhii au subliniat marți, 26 august, că nu există nicio justificare pentru „strămutarea deliberată și forțată a civililor” și au cerut încheierea ciclului de violențe, punând accent pe binele comun.

Papa Leon XIV a reiterat miercuri, 27 august, mesajul lansat în cadrul Zilei de Rugăciune și Post pentru Pace, desfășurată pe 22 august.

Reînnoiesc astăzi un apel ferm atât către părțile implicate, cât și către comunitatea internațională, ca acest conflict din Țara Sfântă, care a provocat atât de mult teroare, distrugere și moarte, să fie oprit cât mai curând posibil, a transmis Suveranul Pontif.

Papa a subliniat nevoia urgentă de a permite intrarea ajutorului umanitar în Gaza și de a proteja civilii, cerând eliberarea tuturor ostaticilor, instituirea unui armistițiu permanent și respectarea deplină a dreptului umanitar internațional.

Fac apel ca toate victimele să fie protejate, intrarea ajutorului umanitar să fie facilitată și legea umanitară să fie respectată în totalitate — în special obligația de protecție a civililor, interzicerea pedepselor colective, utilizarea forței indiscriminate și strămutarea forțată a populațiilor, a adăugat Papa.

Suveranul Pontif a încheiat apelul său invocând pe Fecioara Maria pentru reconciliere și pace: „Să o rugăm pe Maria, Regină a Păcii, izvor de mângâiere și speranță. Fie ca mijlocirea ei să aducă reconciliere și pace în acea țară atât de dragă tuturor.”

Patriarhii din Ierusalim au reiterat importanța încetării violențelor și prioritizarea binelui comun. „A fost suficientă devastare, atât în teritorii, cât și în viețile oamenilor. Nu există nicio justificare pentru menținerea civililor ca prizonieri sau ostatici în condiții dramatice. Este timpul să înceapă vindecarea familiilor care au suferit pe toate părțile,” au transmis Cardinalul Pierbattista Pizzaballa, Patriarhul Latin, și Patriarhul Theophilos III, Patriarhul Ortodox Grec.

Patriarhii au amintit și de vizita pastorală efectuată la sfârșitul lunii iulie în Gaza, după lovitura israeliană asupra Bisericii Catolice a Sfintei Familii, în urma căreia trei persoane au murit și altele au fost rănite. Atât parohia catolică, cât și Biserica Ortodoxă Sf. Porfirie au oferit adăpost pentru sute de civili de la izbucnirea războiului Israel-Hamas pe 7 octombrie 2023.

Nu știm exact ce se va întâmpla pe teren, nu doar pentru comunitatea noastră, ci pentru întreaga populație. Putem doar să repetăm ceea ce am spus deja: nu poate exista un viitor bazat pe captivitate, strămutarea palestinienilor sau răzbunare, au concluzionat Patriarhii, reafirmând necesitatea dialogului și a reconcilierii pentru pace durabilă în Gaza și întreaga Țară Sfântă.

