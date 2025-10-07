Papa Leon va efectua prima sa călătorie papală în Turcia și Liban

Papa Leon XIV va efectua prima sa călătorie papală în Turcia și Liban într-o vizită de șase zile, începând de la sfârșitul lunii noiembrie, a anunțat Vaticanul marți. Aceasta va fi prima sa deplasare internațională de la preluarea conducerii Bisericii Catolice, scrie AFP.

Papa Leon va călători în Turcia și Liban

Potrivit purtătorului de cuvânt al Vaticanului, Matteo Bruni, Papa Leon, în vârstă de 70 de ani, va fi în Turcia între 27 și 30 noiembrie. Vizita va include un pelerinaj la Iznik, cu ocazia marcării a 1.700 de ani de la Primul Conciliu de la Niceea. Ulterior, pontiful va călători în Liban, între 30 noiembrie și 2 decembrie, iar itinerariul detaliat urmează să fie publicat mai târziu.

Președintele libanez Joseph Aoun, creștin maronit care l-a invitat pe Papa Leon să viziteze țara sa în timpul unei întâlniri la Vatican în iunie, a descris vizita drept un „moment istoric”.

Vizita papală este un apel la pace, la întărirea prezenței creștine în Orient și la păstrarea modelului libanez, de care au nevoie atât regiunea, cât și lumea, a declarat Aoun.

Vizita la Iznik marchează 1.700 de ani de la Conciliul de la Niceea din 325 d.Hr., primul conciliu ecumenic din istoria creștinismului, convocat de împăratul Constantin și care a adus împreună episcopi creștini din întreg Imperiul Roman. Conciliul a pus bazele Crezului de la Niceea, afirmând existența unui singur Dumnezeu în trei persoane: Tatăl, Fiul (Isus) și Duhul Sfânt, principiu fundamental pentru majoritatea confesiunilor creștine.

În Liban, vizita Papei Leon va avea ca temă centrală pacea într-o țară cu diversitate religioasă, angajată să dezarmeze grupările ne-statale, în special mișcarea șiită Hezbollah, sprijinită de Iran. Surse apropiate organizatorilor din Liban au declarat pentru AFP că Papa va vizita Sanctuarul Sfântului Charbel, situat la nord de Beirut.

Deși un armistițiu a intrat în vigoare în noiembrie 2024, Israelul menține trupe în poziții considerate strategice în sudul Libanului și efectuează periodic atacuri, vizând luptători și infrastructură Hezbollah.

Ultima vizită papală în Liban a avut loc în 2012, când a venit Benedict al XVI-lea, iar în Turcia, ultima vizită a fost cea a Papei Francisc în 2014, care a călătorit la Ankara și Istanbul, întâlnindu-se cu președintele Recep Tayyip Erdogan.

