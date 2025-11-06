Papa Leon al XIV-lea și președintele Autorității Naționale Palestiniene (ANP), Mahmoud Abbas, au convenit în cadrul unei întâlniri de joi, la Vatican, asupra urgenței ‘de a acorda ajutor populației civile din Gaza și de a pune capăt conflictului, urmărind perspectiva soluției celor două state’, a informat Vaticanul într-o scurtă notă, transmite EFE, potrivit Vatican News.

Aceasta mai precizează că audiența a avut loc cu prilejul celei de-a zecea aniversări a acordului global dintre Sfântul Scaun și statul Palestina.

Sfântul Scaun a recunoscut oficial statul Palestina în 2015 printr-un acord bilateral și a susținut întotdeauna soluția celor ‘două state’ pentru a obține pacea, dar recunoscând un statut special pentru Ierusalim în scopul de a garanta libertatea religioasă.

Președintele ANP a ajuns miercuri la Roma într-o vizită oficială de trei zile în cadrul căreia va avea întâlniri cu șeful statului italian, Sergio Mattarella, și cu prim-ministrul Giorgia Meloni.

Președintele ANP s-a recules în fața mormântului Papei Francisc

Miercuri după-amiază, imediat după sosirea sa la Roma, președintele ANP a vizitat Santa Maria Maggiore pentru un moment de reflecție în fața mormântului Papei Francisc.

‘Am venit să-l văd pe Papa Francisc pentru că nu pot uita ceea ce a făcut pentru Palestina și poporul palestinian și nu pot uita că a recunoscut Palestina fără ca nimeni să i-o fi cerut’, le-a declarat Mahmoud Abbas jurnaliștilor.

Abbas a amintit, de asemenea, de apelurile telefonice ale lui Jorge Bergoglio către familiile palestiniene afectate, inclusiv către membrii Bisericii Sfintei Familii din Gaza.

Abbas a avut deja o conversație la telefon cu Papa Leon al XIV-lea pe 21 iulie, în care cei doi au discutat despre evoluția conflictului din Fâșia Gaza, iar suveranul pontif și-a reiterat apelul pentru respectarea deplină a dreptului internațional umanitar, subliniind obligația de a proteja civilii și locurile sacre, precum și interdicția utilizării nediscriminatorii a forței și a strămutării forțate a populației.

