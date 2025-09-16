Papa Leon al XIV-lea a anunțat că l-a inclus în rugăciunile sale pe activistul american Charlie Kirk, care a fost ucis, transmite marți Vaticanul, potrivit Vatican News.

Capul Bisericii Catolice se roagă pentru Charlie Kirk, care a fost asasinat săptămâna trecută, precum și pentru soția sa și copiii lor, conform unui purtător de cuvânt al Vaticanului.

‘Știu că în timpul conversației cu noul ambasador al SUA, Papa a confirmat că se roagă pentru Charlie Kirk, soția sa și copiii săi’, a declarat directorul biroului de presă al Sfântului Scaun, Matteo Bruni, răspunzând marți întrebărilor jurnaliștilor.

Leon al XIV-lea, primul Suveran Pontif din SUA

Suveranul Pontif ‘și-a exprimat îngrijorarea cu privire la violența politică’ și ‘a vorbit despre necesitatea de a se abține de la retorica și instrumentalizarea care duc la polarizare mai degrabă decât la dialog’, a adăugat Bruni.

Leon al XIV-lea este primul șef al Bisericii Catolice originar din Statele Unite. Bărbatul în vârstă de 70 de ani este în funcție din luna mai. Pe lângă pașaportul său american, este și cetățean al statului Peru, unde a lucrat anterior ca episcop și misionar, și al Vaticanului.

Charlie Kirk – un podcaster de dreapta și susținător proeminent al președintelui american Donald Trump – a fost împușcat acum o săptămână în campusul unei universități din statul Utah și a murit ulterior în spital.

Urmărește România Liberă pe Twitter, Facebook și Google News!