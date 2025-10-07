Papa Leon al XIV-lea a anulat o importantă reformă financiară a Papei Francisc de la Vatican

Papa Leon al XIV-lea a anulat unele dintre cele mai discutabile reforme și decizii financiare ale Papei Francisc, anulând o lege care concentrase puterea financiară în banca Vaticanului.

Papa Leon a abrogat complet legea din 2022 care decretase că gestionarea bunurilor Sfântului Scaun era „responsabilitatea exclusivă” a Institutului pentru Operele Religioase sau IOR, scrie The Independent.

Noua lege prevede că Sfântul Scaun folosește, în general, IOR, dar poate apela la bănci din alte țări, în afara Vaticanului, dacă comitetul de investiții al Vaticanului „consideră că este mai eficient sau mai convenabil” să facă acest lucru.

Legea a fost cel mai clar semn de până acum că Papa Leonard începe să corecteze unele dintre deciziile mai problematice ale lui Francisc și recalibrează puterile din Vatican, după ce Francisc a avut tendința de a se baza în mare măsură pe sfatul IOR.

Un administrator de rang înalt al Sfântului Scaun a fost demis și trimis la Paris ca ambsador UNESCO

Legea din 2022 i-a luat prin surprindere pe mulți din Vatican, deoarece părea să contrazică constituția fondatoare a Sfântului Scaun, conform căreia biroul pentru patrimoniu APSA este responsabil de administrarea proprietăților imobiliare și financiare ale Vaticanului.

A fost a doua mișcare semnificativă pe care Leo a făcut-o în tot atâtea săptămâni pentru a revizui unele dintre deciziile lui Francisc. Pe 27 septembrie, Leo a demis un administrator de rang înalt din Secretariatul de Stat și l-a trimis la Paris pentru a ocupa funcția de ambasador la UNESCO .

Noua lege a fost anunțată în aceeași zi în care Papa Leon s-a întâlnit cu Cavalerii lui Columb, influenta organizație caritabilă catolică din SUA, care este un donator major al Sfântului Scaun.

În discursul său, Leo le-a mulțumit cavalerilor pentru cel mai recent proiect caritabil al lor: restaurarea baldachinului realizat de Bernini deasupra altarului Bazilicii Sfântul Petru.

