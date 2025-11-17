Papa Leo XIV ia masa cu nevoiașii și amintește de victimele războiului și foametei

În Aula Paul VI de la Vatican, sunetele melodiilor napolitane s-au împletit cu râsetele celor 1.300 de invitați – săraci, refugiați, oameni uitați – care au venit să ia masa împreună cu Papa Leo XIV, cu ocazia celei de-a Noua Zi Mondială a Săracilor.

Meniu simplu, dar plin de semnificație

Printre farfurii cu lasagna de legume, șnițele, fructe napolitane și babà la desert, atmosfera a fost caldă și primitoare. La o masă, o tânără misionară a hrănit un copil cu biberonul, în timp ce propria porție de lasagna se răcea pe masă.

După rugăciunea Angelus din Piața Sfântul Petru, Papa Leo XIV a venit în sală pentru a lua masa cu cei prezenți. „Cu mare bucurie ne adunăm astăzi pentru această masă, într-o zi atât de dorită de predecesorul meu, Papa Francisc. Să-i oferim un mare aplauz!”, a spus pontiful.

Un gând pentru cei aflați în suferință

În timp ce binecuvânta hrana, Papa Leo XIV și-a îndreptat gândurile către oamenii care suferă din cauza violenței, războiului și foametei. „Să celebrăm această masă în spirit de fraternitate și să oferim binecuvântarea Domnului celor care suferă”, a adăugat acesta.

CITEȘTE ȘI – Ucraina are nevoie de 70 de miliarde de euro în 2026, afirmă UE în contextul dezbaterilor aprinse privind finanțarea

O sală plină de umanitate

Voluntarii vințieni, sărbătorind 400 de ani de la fondarea ordinului, au servit cu zâmbetul pe buze, iar în foaier, fiecare invitat a primit un kit de îngrijire personală și un mic panettone, prăjitura tradițională italiană de Crăciun.

Invitații au venit din toate colțurile lumii: de la suburbia romană Primavalle, din Nigeria, Ucraina, Cuba sau Barcelona. Misionarele Carității au adus mai multe mame din casa lor de la periferia Romei, oferindu-le refugiu temporar.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.