PAOK, pas greșit cu ultima clasată! Răzvan Lucescu a ajuns la patru meciuri fără victorie

Antrenorul român respinge ideea de criză, după remiza 3-3 cu Asteras Tripolis.

PAOK Salonic traversează o perioadă complicată sub comanda lui Răzvan Lucescu. Echipa din Grecia a ajuns la patru meciuri consecutive fără victorie, după ce duminică seara a remizat 3-3 pe terenul ultimei clasate, Asteras Tripolis.

Partida a început prost pentru formația din Salonic, care a primit gol în minutul 7, prin Federico Macheda. Între minutele 21 și 34, PAOK a revenit spectaculos și a înscris de trei ori, prin Despodov, Konstantelias și Chalov, părând că își va asigura un succes confortabil. Totuși, înainte de pauză, Emmanouilidis a redus din diferență, iar în repriza secundă Gioacchini a stabilit scorul final, 3-3.

Pentru PAOK, acesta a fost al patrulea meci la rând fără victorie, după înfrângerea cu Levadiakos în Cupă și remizele cu Panetolikos (campionat) și Maccabi Tel Aviv (Europa League). Ultimul succes datează din 14 septembrie, 2-1 cu OFI Crete.

Răzvan Lucescu: „Nu pot vorbi despre o criză”

În ciuda seriei negative, Răzvan Lucescu a transmis că nu consideră situația drept o criză. „Sunt multe motive pentru care am ajuns la acest rezultat final. Am făcut greşeli în prima repriză, am avut momente de naivitate, după am revenit, am făcut 3-1, am fi putut marca şi golul patru, dar am primit unul înainte de pauză. (…) În viaţă şi în fotbal sunt momente când indiferent ce faci, pur şi simplu nu-ţi iese. (…) Lucrurile nu merg aşa cum ne dorim. Dar nu pot vorbi despre o criză. Există şi astfel de momente, chiar şi echipele de top au trecut prin asta. Trebuie să luptăm şi să depăşim asta”, a spus antrenorul român, citat de gazzetta.gr.

Lucescu a adăugat că nu vede echipa lipsită de implicare și că jucătorii săi muncesc, în ciuda erorilor comise: „Eu nu pot vorbi despre asta pentru că-mi văd jucătorii muncind. Da, s-au făcut greşeli, dar echipa nu a renunţat în niciun caz. (…) Dacă vorbim despre o criză de septembrie, cu un întreg an în faţă, totul se poate schimba până în mai”, a completat tehnicianul lui PAOK.

Formația sa va avea parte de un test dificil joi seară, când va întâlni în deplasare pe Celta Vigo, echipa lui Ionuț Radu, în etapa a doua din faza principală a Europa League.

