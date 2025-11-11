Nimeni nu a fost rănit, iar avionul nu a suferit avarii

Un incident minor, dar spectaculos, s-a produs în noaptea de luni spre marți, pe Aeroportul Băneasa, imediat după aterizarea unei aeronave Wizz Air venite de la Barcelona. În momentul în care echipa tehnică a companiei de handling RAS a conectat avionul la grupul de alimentare electrică de la sol, sub cabina aeronavei a fost observată o flacără.

Reacția a fost promptă: personalul a întrerupt alimentarea, iar echipajul de zbor a activat procedura de urgență. Comandantul a decis declanșarea toboganului de evacuare, însă nici un pasager nu a fost nevoit să-l folosească.

Conform Companiei Naționale de Aeroporturi București, majoritatea celor 225 de pasageri coborâseră deja din avion în momentul incidentului, petrecut la scurt timp după ora 01:18. Echipajul de pompieri aflat în proximitate a rămas în stand-by, fără să fie nevoie de intervenție.

Nimeni nu a fost rănit, iar avionul nu a suferit avarii. Aeronava a fost deconectată complet de la sursele de energie și urmează o verificare tehnică amănunțită. Autoritățile competente au deschis o anchetă pentru a stabili cauza exactă a flăcării apărute sub cabina de pilotaj.

