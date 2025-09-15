Panică la Craiova! Mirel Rădoi a suferit o criză hipertensivă după victoria cu Farul

Mirel Radoi participates in the Rupeliga Play-off during the match between CFR Cluj and Universitatea Craiova at the Dr. Constantin Radulescu Stadium in Cluj-Napoca, Romania, on April 7, 2025. (Photo by Flaviu Buboi/NurPhoto via Getty Images)

Antrenorul oltenilor a avut nevoie de perfuzii imediat după meci, dar a părăsit stadionul pe picioarele sale.

Victoria Universității Craiova cu 2-0 în fața Farului a fost umbrită de un moment tensionat petrecut în vestiar. Mirel Rădoi, antrenorul echipei, a suferit o criză hipertensivă imediat după fluierul final și a avut nevoie de intervenția rapidă a medicilor.

Potrivit gsp.ro, tehnicianul oltenilor a fost diagnosticat cu o tensiune extrem de ridicată, 23 cu 16, și i s-a administrat o perfuzie cu magneziu și calciu. Din fericire, după aproximativ o oră starea lui Rădoi s-a îmbunătățit, acesta părăsind stadionul pe propriile picioare.

„Mirel trăiește cu mare intensitate”

Mihai Ianovschi, secundul lui Rădoi, a explicat la Digi Sport 1 că acumularea de tensiune și presiunea rezultatelor au dus la acest episod: „S-a adunat tensiune, Mirel nu se simte bine, nu e în plenitudinea forțelor. Mirel Rădoi trăiește cu mare intensitate. Avem o perioadă cu rezultate fantastice, care se obțin doar cu presiunea pe care o pune el”, a declarat Ianovschi.

Acesta a mai precizat că nervozitatea afișată pe marginea terenului, inclusiv la adresa lui Baiaram, a fost generată de contextul meciului, nu de prestația individuală a jucătorului.

În perioada următoare, Mirel Rădoi urmează să ofere mai multe detalii despre starea sa de sănătate.

Universitatea Craiova rămâne lider în SuperLigă, cu 23 de puncte, fiind singura echipă neînvinsă în acest sezon.

