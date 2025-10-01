Panică la cel mai mare festival al berii! Oktoberfest închis din cauza unui bărbat

Oktoberfest, cel mai cunoscut festival al berii din Germania, a fost închis temporar miercuri după ce autoritățile au primit o amenințare cu bombă din partea unui bărbat care, potrivit poliției, și-ar fi incendiat propria casă cu familia înăuntru, înainte de a se sinucide, notează AFP.

Oktoberfest închis

Potrivit anchetatorilor, bărbatul de 57 de ani și-ar fi rănit mama și fiica, ar fi incendiat locuința și ar fi amplasat capcane explozive în interior. Ulterior, a fost găsit grav rănit lângă un lac din districtul Lerchenau, la nord de München, având asupra lui un rucsac plin cu explozibili. A murit la scurt timp după ce a fost descoperit.

În locuința suspectului a fost găsită și o scrisoare de amenințare îndreptată împotriva Oktoberfest, fapt care a determinat autoritățile să evacueze și să securizeze perimetrul festivalului pentru verificări. Primarul Münchenului, Dieter Reiter, a anunțat ulterior pe Instagram că zona a fost declarată sigură, iar evenimentul s-a redeschis la ora 17:30, ora locală.

Incidentul a declanșat o amplă mobilizare a poliției în nordul orașului, unde locuința suspectului a fost mistuită de flăcări, iar trei mașini au ars în apropiere. Două persoane – mama bărbatului, în vârstă de 81 de ani, și fiica sa de 21 de ani, cetățean germano-brazilian – au fost rănite și se află în spital sub îngrijire medicală. Autoritățile au evacuat zona și au închis o școală din apropiere, iar ulterior au percheziționat și casa suspectului din Starnberg, la sud-vest de München.

Oktoberfest 2025 are loc între 20 septembrie și 5 octombrie și atrage anual milioane de vizitatori, fiind considerat cel mai mare festival popular din lume. Totuși, evenimentul are un trecut marcat de incidente grave: cel mai sângeros a avut loc în 1980, când un grup de extremă dreapta a detonat o bombă artizanală, ucigând 13 persoane și rănind peste 200.

