Panama a izbucnit în lacrimi după calificarea istorică la Cupa Mondială!

Panama a obținut a doua calificare la Cupa Mondială, după un 3-0 clar cu El Salvador.

Panama trăiește un moment istoric: naționala central-americană s-a calificat la Campionatul Mondial din 2026, după o victorie categorică împotriva El Salvadorului, scor 3-0. Este abia a doua prezență la un turneu final pentru panamezi, după debutul din 2018.

Partida a avut un scenariu perfect pentru sărbătoare. Cesar Blackman a deschis scorul în minutul 17, iar în prelungirile primei reprize, Eric Davis a transformat un penalty pentru 2-0. Finalul meciului a adus momentul cel mai emoționant: José Luis Rodríguez, „Puma”, fotbalist care fusese dat afară de Steaua Roșie Belgrad în 2024 după doar două luni și jumătate, a înscris golul care a declanșat nebunia generală.

Golul său, venit în minutul 85, a fost reușita eliberatoare, cea care a făcut stadionul să explodeze la propriu. Jucătorul a izbucnit în plâns, iar colegii l-au îmbrățișat în timp ce tribunele fremătau.

O calificare trăită la intensitate maximă

Imediat după fluierul final, jucătorii Panamei s-au prăbușit pe gazon, copleșiți de emoție. Mulți au plâns în hohote, conștienți că au scris o pagină de istorie pentru naționala lor. Suporterii au aprins torțe, au dansat și au cântat minute în șir, transformând arena într-o scenă de sărbătoare totală.

Panama a încheiat pe primul loc în Grupa A a preliminariilor CONCACAF, cu 12 puncte. Surinam, care spera la o calificare miraculoasă, a pierdut în Guatemala, 1-3, și s-a clasat pe locul secund, urmând să joace la baraj.

Deja calificate din aceeași zonă sunt Canada, Statele Unite și Mexic (ca țări gazdă), dar și Haiti și Curacao, ultima urmând să debuteze la Cupa Mondială.

Pentru Panama, drumul continuă spre cel mai important turneu fotbalistic din lume – iar această calificare rămâne deja una dintre cele mai emoționante povești ale campaniei.

