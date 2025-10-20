De către

O defecțiune majoră a lovit luni dimineață sistemele de cloud Amazon Web Services (AWS), afectând funcționarea mai multor platforme online de top, printre care Amazon, Alexa, Snapchat, Fortnite, Perplexity, Airtable, Canva și aplicația McDonald’s.

Potrivit instrumentului de monitorizare a serviciilor AWS, mai multe funcționalități sunt în prezent „afectate” de probleme operaționale.

Reprezentanții companiei Amazon au anunțat că „se investighează creșterea ratei de eroare și a latenței pentru mai multe servicii AWS în regiunea US-EAST-1”, deși întreruperile par să aibă impact global, notează publicația The Verge.

Alexa, Fortnite, Snapchat și alte aplicații, nefuncționale

Numeroși utilizatori au raportat pe Reddit și X că asistentul virtual Alexa nu mai răspunde la comenzi sau întrebări.

Probleme similare au fost semnalate de jucători din rețeaua Fortnite, dar și de utilizatorii altor aplicații care rulează pe infrastructura AWS.

„Perplexity nu funcționează în acest moment”, a declarat Aravind Srinivas, CEO al Perplexity, într-o postare pe platforma X. „Cauza principală este o problemă AWS. Lucrăm la rezolvarea acesteia.”

Amazon promite remedierea rapidă

Tabloul de bord AWS a semnalat pentru prima dată incidentele care afectează regiunea US-EAST-1 la ora 3:11 AM ET.

La scurt timp, compania a anunțat că este „implicată activ și lucrează atât pentru a atenua problema, cât și pentru a înțelege cauza principală”, promițând o actualizare în 45 de minute sau mai devreme, dacă vor apărea noi informații.

Cauza exactă a întreruperii nu a fost încă identificată, iar Amazon nu a oferit o estimare clară privind restabilirea completă a serviciilor.

