7.2 C
București
marți, 2 decembrie 2025
caută...
AcasăȘtiințăPământul se usucă mai repede ca oricând: un nou studiu arată că...

Pământul se usucă mai repede ca oricând: un nou studiu arată că “setea” aerului intensifică secetele la nivel global

ȘtiințăȘtirile zilei
Actualizat:
Alexandru Stancu
de Alexandru Stancu
Nucleu Pământului ar fi suferit modificări, spun cercetătorii
Foto - Unsplash

Un nou studiu internațional arată că planeta intră într-o eră a secetelor accelerate, nu doar din cauza lipsei de precipitații, ci și din cauza unui fenomen mai puțin vizibil: “setea” tot mai mare a atmosferei.

Cercetarea, condusă de Dr. Solomon H. Gebrechorkos de la Universitatea Oxford, arată că acest fenomen – numit cerere evaporativă atmosferică (AED) – a intensificat secetele moderne cu aproximativ 40% la nivel global.

Aerul care “trage” apa din sol

Pe o planetă încălzită, aerul devine mai fierbinte, mai uscat și mai energizat de radiația solară, crescând astfel capacitatea lui de a evapora apa din sol, râuri, lacuri și vegetație.

Chiar și în regiunile unde cantitatea de precipitații a rămas relativ constantă, AED crește rata la care apa dispare de la suprafață, lăsând terenul mai uscat decât ar explica-o simpla lipsă de ploaie.

CITEȘTE ȘI – Patru factori comuni preced aproape toate atacurile de cord și accidentele vasculare cerebrale, arată un studiu internațional

Cum au măsurat oamenii de știință seceta modernă

Pentru a înțelege cât de mult contribuie AED la secete, echipa de cercetare a analizat date climatice globale din 1901 până în 2022, incluzând precipitații, radiație solară, temperatură, vânt și umiditate.

Cercetătorii au construit patru reconstrucții independente de secetă, apoi le-au combinat într-un set unificat. Ei au folosit indicele SPEI – un indicator care compară apa primită prin precipitații cu apa pierdută prin evaporare și transpirație.

Concluzia: din 1981 încoace, tot mai multe suprafețe de pe glob trec spre condiții mai uscate, iar măsurătorile arată o creștere constantă a secetelor sezoniere.

2018–2022: cele mai severe secete din ultimele decenii

În ultimii cinci ani analizați (2018–2022), proporția terenurilor afectate lunar de secetă a crescut semnificativ.

Anul 2022 a fost cel mai grav din toată perioada studiată: aproximativ o treime din suprafața terestră s-a aflat în condiții de secetă moderată până la extremă.

Europa s-a numărat printre cele mai afectate regiuni – un deficit major de precipitații suprapus peste un AED foarte ridicat.

Unde se intensifică cel mai mult seceta

Studiul arată că unele regiuni sunt în mod deosebit vulnerabile:

  • Europa
  • părți întinse din Africa
  • vestul Americii de Nord
  • zone din America de Sud

Aici, secetele au devenit mai frecvente și mai severe, datorită creșterii cererii evaporative a atmosferei.

Zone unde situația e diferită

Sudul și sud-estul Asiei, precum și regiuni din estul Americii de Nord, au înregistrat tendințe spre umiditate mai mare, deoarece creșterea precipitațiilor depășește efectul AED.

Urmărește România Liberă pe Google NewsLinkedinTwitterFacebook și Youtube.

Alexandru Stancu
Alexandru Stancu
2017 este anul debutului meu în presă. Am trecut pe la ProTv și Aleph News, iar din vara lui 2021 am devenit editor web la România Liberă.
Cele mai citite

Despărțire și un nou început! Alexandru Tudorie pleacă din China și își pregătește următoarea mutare

Fotbal Dragos Soneriu - 0
Alexandru Tudorie a confirmat plecarea de la Wuhan Three Towns printr-un mesaj emoționant.Alexandru Tudorie, în vârstă de 29 de ani, s-a despărțit oficial de...

Bolojan, la ședința solemnă din Parlament: „România are nevoie de responsabilitate politică, nu de haos și instigare”

Politică Narcis Rosioru - 0
Premierul Ilie Bolojan a transmis marți, în ședința solemnă a Parlamentului, că România traversează o perioadă în care stabilitatea politică este esențială.Șeful Guvernului a...

Guvernul Bulgariei retrage bugetul pe 2026, sub presiunea străzii

Internațional Narcis Rosioru - 0
Guvernul Bulgariei a decis să retragă proiectul de buget pentru anul 2026, împreună cu bugetele Asigurărilor Sociale de Stat și ale Fondului Național de...
Ultima oră
Pe aceeași temă

România Liberă este membru al Reporters without Frontiers. Raportul nostru pe Transparency ca participanți ai Journalism Trust Initiative (JTI) poate fi accesat aici.

Abonează-te la ediția digitală a cotidianului România Liberă

Cumpără Ediția Digitală

Susține
România Liberă

Disponibil pentru toată lumea,
finanțat de cititori.

Donează

© 2024 România Liberă Media Group. Toate drepturile rezervate.