Iubitorii sporturilor de iarnă primesc o veste excelentă: în acest weekend se poate schia la Păltiniș, după ce administratorii domeniului schiabil au reușit, pentru prima dată în România, să păstreze zăpada de anul trecut folosind tehnica snowfarming.

Zăpada a fost depozitată în primăvară într-un morman uriaș, izolat cu mai multe straturi de folie specială, reducând topirea cu aproximativ 60%.

Dan Gherman, managerul complexului de schi, explică pentru Știrile ProTV: „La sfârșitul sezonului am avut o grămadă de 150 de metri lungime, lată de 26 și înaltă de 10-11 metri. Aici se poate vedea cât s-a pierdut.”

Cei 10.000 de metri cubi de zăpadă rămași au fost nivelați și întinși pe pârtie, permițând organizarea deja a primului concurs de schi al sezonului.

Investiția în proiectul de snowfarming s-a ridicat la 100.000 de euro.

Pentru acest sezon, prețul unui ski-pass de o zi a crescut cu aproximativ 5%, ajungând la 115 lei pentru adulți.

Sinaia inaugurează cel mai lung traseu de sanie de vară din sud-estul Europei

Cei care nu schiază pot alege adrenalina saniei de vară de la Sinaia, unde s-a deschis un traseu de peste doi kilometri, pornind de la Cota 1400.

Instalația, care atinge viteze de până la 40 km/h, a costat 13 milioane de lei (fără TVA).

Copiii sub 10 ani trebuie să fie însoțiți de un adult, iar un tur costă 70 de lei.

Maria Floricică, manager Transport Urban Sinaia, explică pentru Știrile ProTV: „Sania urcă cu gondola, da există niște cărucioare speciale sus.”

Deși vremea nu este prietenoasă pe Valea Prahovei, cu ploaie și ceață, turiștii au început deja să testeze noua atracție. Singurul inconvenient rămâne drumul dificil până la zona montană.

