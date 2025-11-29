8 C
București
sâmbătă, 29 noiembrie 2025
caută...
AcasăSocialPăltiniș dă startul sezonului cu zăpadă păstrată peste vară. Traseu de sanie...

Păltiniș dă startul sezonului cu zăpadă păstrată peste vară. Traseu de sanie de vară inaugurat la Sinaia

SocialȘtirile zilei
Actualizat:
Narcis Rosioru
de Narcis Rosioru

Iubitorii sporturilor de iarnă primesc o veste excelentă: în acest weekend se poate schia la Păltiniș, după ce administratorii domeniului schiabil au reușit, pentru prima dată în România, să păstreze zăpada de anul trecut folosind tehnica snowfarming.

Zăpada a fost depozitată în primăvară într-un morman uriaș, izolat cu mai multe straturi de folie specială, reducând topirea cu aproximativ 60%.

Dan Gherman, managerul complexului de schi, explică pentru Știrile ProTV: „La sfârșitul sezonului am avut o grămadă de 150 de metri lungime, lată de 26 și înaltă de 10-11 metri. Aici se poate vedea cât s-a pierdut.”

Cei 10.000 de metri cubi de zăpadă rămași au fost nivelați și întinși pe pârtie, permițând organizarea deja a primului concurs de schi al sezonului.

Investiția în proiectul de snowfarming s-a ridicat la 100.000 de euro.

Pentru acest sezon, prețul unui ski-pass de o zi a crescut cu aproximativ 5%, ajungând la 115 lei pentru adulți.

Sinaia inaugurează cel mai lung traseu de sanie de vară din sud-estul Europei

Cei care nu schiază pot alege adrenalina saniei de vară de la Sinaia, unde s-a deschis un traseu de peste doi kilometri, pornind de la Cota 1400.

Instalația, care atinge viteze de până la 40 km/h, a costat 13 milioane de lei (fără TVA).

Copiii sub 10 ani trebuie să fie însoțiți de un adult, iar un tur costă 70 de lei.

Maria Floricică, manager Transport Urban Sinaia, explică pentru Știrile ProTV: „Sania urcă cu gondola, da există niște cărucioare speciale sus.”

Deși vremea nu este prietenoasă pe Valea Prahovei, cu ploaie și ceață, turiștii au început deja să testeze noua atracție. Singurul inconvenient rămâne drumul dificil până la zona montană.

Urmărește România Liberă pe Google NewsLinkedinTwitterFacebook și Youtube.

Narcis Rosioru
Narcis Rosioruhttps://www.romanialibera.ro
Narcis Roșioru, născut în 1989, este un profesionist în comunicare și mass-media din București. Începând cu 1 iulie 2024, s-a alăturat echipei România Liberă în calitate de colaborator. Anterior, Narcis a avut diverse roluri în mass-media, inclusiv editor web și specialist în social media la Europa FM, reporter la Fanatik.ro și producător video la Mediafax Group. A fost și redactor-șef la TeoTrandafir.com, unde a coordonat echipa editorială și gestionat pagina de Facebook. Narcis are o diplomă de master în Tehnici de Comunicare și Producție Mass-Media de la Universitatea Dunărea de Jos din Galați, unde a obținut și diploma de licență în Jurnalism.
Cele mai citite

Cătălin Drulă, mesaj tranșant pentru Ciprian Ciucu: „Ori vine la dezbatere, ori se retrage”

Politică Alexandru Stancu - 0
Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei, lansează un apel ferm către contracandidatul său liberal, Ciprian Ciucu, să participe la dezbateri în ultima săptămână...

iOS 26.2 aduce funcții noi pentru șase aplicații iPhone: ce schimbări pregătește Apple

Știrile zilei Alexandru Stancu - 0
Apple se pregătește să lanseze iOS 26.2, un update important care aduce o serie de funcții noi pentru aplicațiile integrate în iPhone. Printre cele...

UE, exclusă din negocierile pentru Ucraina: Europa încearcă să reintre în joc

Criza din Ucraina Narcis Rosioru - 0
Planurile vehiculate privind încheierea războiului din Ucraina arată că Donald Trump a scos de facto Uniunea Europeană din procesul de negociere, potrivit unei analize...
Ultima oră
Pe aceeași temă

România Liberă este membru al Reporters without Frontiers. Raportul nostru pe Transparency ca participanți ai Journalism Trust Initiative (JTI) poate fi accesat aici.

Abonează-te la ediția digitală a cotidianului România Liberă

Cumpără Ediția Digitală

Susține
România Liberă

Disponibil pentru toată lumea,
finanțat de cititori.

Donează

© 2024 România Liberă Media Group. Toate drepturile rezervate.