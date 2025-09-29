Palatul lui Gigi Becali, din nou vandalizat! Mesaje bizare au apărut pe gardul reședinței din Aleea Alexandru

Autorul incidentului a fost identificat de poliție și amendat, iar Becali spune că nu are ce să facă în fața gesturilor repetate.

Palatul lui George Becali din Aleea Alexandru, una dintre cele mai cunoscute clădiri private din București, a fost din nou ținta unor acte de vandalism. Gardul reședinței a fost acoperit în weekend cu mai multe mesaje scrise cu graffiti, similare celor apărute și cu o săptămână în urmă.

Autoritățile suspectează că în ambele cazuri este vorba despre aceeași persoană. Printre inscripțiile lăsate pe gard s-au regăsit texte precum „Dumnezeu este dragoste” și „La mulți ani, Simona Halep”. Coincidența cu ziua de naștere a jucătoarei de tenis, sărbătorită pe 27 septembrie, a ridicat semne de întrebare cu privire la motivația exactă a făptașului, însă anchetatorii nu au stabilit nicio legătură clară.

Poliția a reușit să identifice autorul și l-a sancționat cu o amendă de 6.000 de lei. În ciuda măsurilor luate, omul de afaceri a reacționat cu resemnare în fața repetării gestului. „Omul ăla e bolnav, nu am ce să îi fac”, a declarat Becali.

Incident repetat la una dintre cele mai luxoase reședințe din Capitală

Nu este pentru prima dată când reședința lui Gigi Becali devine ținta unor mesaje bizare. Palatul din Aleea Alexandru, cunoscut pentru arhitectura sa somptuoasă și pentru faptul că atrage atenția trecătorilor, a mai fost vandalizat și în alte rânduri.

De această dată, ca și în incidentele anterioare, inscripțiile nu au avut un caracter violent, dar au atras atenția prin natura lor neobișnuită și prin faptul că au vizat din nou locuința unuia dintre cei mai cunoscuți oameni de afaceri din România.

