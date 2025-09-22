Out de la FCSB! Mihai Popescu nu va mai continua la campioana României

Fundașul de 32 de ani nu va primi prelungirea contractului și va pleca la finalul sezonului.

FCSB traversează un început de sezon dezastruos, cu doar o victorie în primele 10 etape, iar șansele de a prinde play-off-ul sunt tot mai mici. În acest context, conducerea clubului a început deja să contureze lista plecărilor, iar unul dintre titularii echipei va părăsi gruparea roș-albastră la finalul sezonului: Mihai Popescu.

Potrivit Fanatik, fundașul central de 32 de ani nu va primi prelungirea contractului, care expiră în vara anului 2025. Astfel, indiferent de deznodământul actualei stagiuni, Popescu este ca și plecat de la campioana României.

De la titlu cu Farul la căderea de formă de la FCSB

Mihai Popescu a fost transferat de FCSB în 2023, după ce impresionase la Farul Constanța, unde cucerise titlul. În tricoul roș-albaștrilor, fundașul a adunat 55 de apariții, a oferit două pase decisive și a bifat și debutul pentru echipa națională, unde are cinci selecții și un gol, înscris împotriva statului San Marino.

În urmă cu câteva luni era considerat unul dintre cei mai buni fundași români, însă prestațiile sale recente au lăsat de dorit, iar conducerea FCSB a decis să renunțe la el.

Cariera lui Mihai Popescu

Format la Dinamo, Popescu a fost legitimat la clubul din Ștefan cel Mare până în 2020, cu mai multe împrumuturi la Dunărea Călărași, Berceni, FC Voluntari și St. Mirren (Scoția). Ulterior, a semnat cu Hearts și a jucat un sezon și la Hamilton Academical, înainte de revenirea în România, la Farul Constanța.

Transferul la FCSB, realizat în 2023, părea să-i ofere stabilitatea necesară pentru a se impune la nivel înalt, însă căderea de formă și startul slab de sezon al echipei l-au transformat într-unul dintre jucătorii vizați de schimbări.

