Guvernul a aprobat joi o Ordonanță de Urgență care modifică și completează Codul Silvic și Statutul personalului silvic, act normativ necesar pentru restructurarea Regiei Naționale a Pădurilor – Romsilva.

Reforma Romsilva este esențială pentru îndeplinirea jalonului 24 din PNRR, Componenta 2 – Păduri și biodiversitate.

„Am creat cadrul legal care permite adoptarea Hotărârii de Guvern de reorganizare a Regiei, un document necesar pentru modernizarea managementului fondului forestier al statului. Noile prevederi introduc evaluarea anuală a performanţei manageriale, reguli transparente de selecţie prin concurs, digitalizarea instrumentelor de control şi criterii clare financiare şi nefinanciare de performanţă. Această reformă este un pilon al angajamentelor din PNRR, o bază solidă pentru combaterea tăierilor ilegale şi pentru o guvernanţă forestieră modernă”, a declarat Diana Buzoianu, ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor.

OUG-ul schimbă fundamental procesul de evaluare pentru funcțiile de conducere din Romsilva și ocoalele silvice: indicatorii vor fi analizați anual, nu doar la final de mandat. Astfel devine posibilă monitorizarea permanentă a performanței și intervenția rapidă în caz de neconformități.

Procedura de concurs este, de asemenea, uniformizată. Probele includ test scris și interviu înregistrat audio-video, publicat ulterior, iar criteriile de profesionalism, vechime și integritate sunt clar definite.

Măsuri pentru siguranța personalului și eficientizarea activităților

Actul normativ introduce mijloace foto-audio-video în activitățile de control. Înregistrările vor constitui mijloace de probă valabile și vor oferi protecție suplimentară personalului silvic în situații de risc.

Administrarea parcului auto al Romsilva va trece printr-un proces de digitalizare: vehiculele și utilajele vor fi monitorizate prin GPS, iar consumul de combustibil va fi urmărit prin sonde litrometrice, măsură menită să reducă pierderile și risipa.

Clarificări privind activitățile economice ale Romsilva

OUG-ul stabilește și condițiile în care Romsilva poate desfășura activități economice suplimentare.

Acestea vor fi permise doar dacă respectă criterii stricte de eficiență, iar veniturile generate acoperă cel puțin costurile, pentru a evita pierderile și a asigura un management responsabil al fondurilor.

