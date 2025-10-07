Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) a publicat, la 1 octombrie 2025, Ordinul nr. 79, prin care anunță creșterea tarifelor pentru toate serviciile de proprietate industrială, aplicabilă de la 1 ianuarie 2026.

Noile taxe vor afecta atât procedurile de înregistrare a mărcilor, cât și cele de reînnoire sau opoziție.

Având în vedere durata proceselor administrative, OSIM recomandă companiilor să demareze sau să continue fără întrerupere demersurile de înregistrare ori consolidare a drepturilor de proprietate intelectuală.

Firmele, sfătuite să acționeze rapid pentru a evita costuri suplimentare

În special, firmele care se pregătesc să lanseze proiecte de brand în 2026, dețin mărci neînregistrate sau trebuie să reînnoiască protecția existentă ar trebui să acționeze până la finalul acestui an, cât taxele sunt încă la nivelul actual.

Taxele pot fi achitate cu până la șase luni înainte de expirarea protecției, ceea ce permite economii importante. Măsura vizează nu doar mărcile, ci și brevetele de invenții și designurile de produs.

Ce servicii sunt vizate de majorare

Potrivit Ordinului nr. 79/2025, adoptat în baza Hotărârii Guvernului nr. 573/1998 privind organizarea și funcționarea OSIM, creșterea de taxe se aplică tuturor serviciilor oferite de instituție:

depunerea cererilor de marcă;

reînnoirea mărcilor existente;

înregistrările internaționale prin sistemul Madrid;

serviciile de opoziție și observații;

alte taxe administrative conexe.

Cum se pot asigura companiile că beneficiază de tarifele actuale

Pentru a profita de cuantumul redus al taxelor până la sfârșitul anului, firmele pot solicita lansarea procedurilor de înregistrare, evaluarea mărcilor existente sau detalii privind termenele de expirare ale protecțiilor în vigoare, printr-un răspuns direct la notificarea oficială transmisă de OSIM.

