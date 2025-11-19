Osbornes Law – echipă de avocați români din Marea Britanie premiată de Chambers & Partners și The Legal 500

Dacă ești român și locuiești în Marea Britanie, să găsești un avocat care îți înțelege limba, cultura și dificultățile reale cu care te confrunți după un accident poate fi esențial. Osbornes Law este singura firmă de avocatură din Regatul Unit care are o echipă dedicată vorbitorilor de limba română, specializată exclusiv în despăgubiri pentru vătămări corporale și recunoscută oficial în Chambers and Partners și The Legal 500 pentru anul 2026.

Osbornes Law este, din nou, recunoscută ca una dintre cele mai importante firme din Marea Britanie în domeniul vătămărilor corporale — și rămâne singura echipă românească prezentă în prestigioasele directoare Chambers and Partners și The Legal 500 pentru anul 2026.

Această performanță marchează două decenii consecutive de excelență, timp în care firma și-a menținut poziția în topul celor mai apreciate firme de avocatură specializate în acest domeniu.

Cu sediul la Londra, Osbornes Law se remarcă prin competență juridică, dedicare față de clienți și capacitatea de a oferi consiliere multilingvă, inclusiv printr-o echipă de avocați români care înțeleg nevoile specifice ale comunității românești din Regatul Unit.

Expertiză specializată în accidente de pe șantierele de construcții

Firma și-a construit o reputație puternică în gestionarea cazurilor legate de accidente petrecute pe șantierele de construcții — un domeniu în care riscurile sunt ridicate, iar victimele sunt adesea muncitori străini.

Echipa Osbornes Law a obținut în mod constant despăgubiri de milioane de lire sterline pentru persoane rănite în:

accidente cu schele,

căderi de la înălțime,

incidente provocate de utilaje,

situații de muncă nesigure,

nerespectarea măsurilor de siguranță de către angajator.

Pentru mulți dintre acești clienți, bariera lingvistică reprezintă o dificultate majoră. Prin avocați care vorbesc limba română, Osbornes Law se asigură că fiecare detaliu este înțeles corect și că drepturile clienților sunt protejate pe tot parcursul procesului juridic.

Angajament față de reprezentarea juridică specializată

Sophie Davies, partener și șef al departamentului de vătămări corporale, subliniază importanța prezenței unei echipe românești dedicate:

„Suntem extrem de mândri că Osbornes Law este singura echipă românească de vătămări corporale clasată atât în Chambers, cât și în The Legal 500 — și că menținem această recunoaștere de 20 de ani. Această longevitate demonstrează expertiza avocaților noștri și încrederea pe care clienții o au în noi. Mulți dintre clienții noștri se confruntă cu accidente care le-au schimbat viața, trecând prin momente extrem de dificile. O echipă specializată care le vorbește limba și le înțelege cultura poate face o diferență uriașă — atât juridic, cât și emoțional.”

Recunoaștere individuală: Maria Tiron – ”Avocat Recomandat”

Maria Tiron, Senior Associate și coordonatoarea echipei românești, a fost distinsă de The Legal 500 cu titlul de „Avocat Recomandat”.



Această recunoaștere subliniază:

experiența sa vastă în cazuri complexe de vătămări corporale,

profesionalismul și empatia în relația cu clienții,

rolul său unic ca singurul avocat vorbitor de limba română specializat în vătămări corporale inclus în acest prestigios ghid juridic britanic.

Clasată de cel mai vechi ziar britanic — The Times

Pe lângă recunoașterea din Chambers și The Legal 500, Osbornes Law este menționată de 8 ani consecutivi în The Best Law Firms Guide, publicat de ziarul The Times.

Este, din nou, singura firmă cu o echipă românească specializată în vătămări corporale prezentă în acest ghid.

50 de ani de sprijin și încredere pentru clienți

Fondată la începutul anilor 1970, Osbornes Law a evoluat dintr-o firmă locală într-una dintre cele mai apreciate firme specializate în vătămări corporale din Londra. Astăzi: