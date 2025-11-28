5.7 C
Orban merge la Moscova pentru discuţii cu Putin. Energia şi eforturile de pace privind Ucraina, în prim-plan

Internațional
Actualizat:
Narcis Rosioru
Narcis Rosioru

Premierul ungar Viktor Orban a anunţat că se va întâlni vineri, la Moscova, cu preşedintele rus Vladimir Putin.

Discuţiile vor viza atât aprovizionarea Ungariei cu ţiţei şi gaze, cât şi posibile iniţiative legate de conflictul din Ucraina, transmite Reuters.

În ciuda războiului din statul vecin, Orban şi-a menţinut relaţiile puternice cu Moscova, iar Ungaria continuă să depindă în mare măsură de resursele energetice ruseşti, în pofida demersurilor Uniunii Europene de a reduce această vulnerabilitate.

Declaraţiile premierului ungar

Planul vizitei a fost dezvăluit de Orban într-un interviu video publicat pe Facebook. Acesta a afirmat:

„Mă duc (la Moscova) să mă asigur că aprovizionarea cu energie a Ungariei este garantată pentru iarnă şi anul viitor”.

Întrebat dacă discuţiile vor include şi subiectul păcii în Ucraina, liderul ungar a răspuns: „Cu greu putem evita acest lucru”.

Confirmarea Kremlinului

Agenţia rusă TASS a relatat că Kremlinul a confirmat întâlnirea dintre Vladimir Putin şi Viktor Orban.

Statele Unite au acordat luna aceasta Ungariei o scutire de la sancţiuni, permiţându-i accesul la petrol şi gaze ruseşti, după dialoguri între Orban şi preşedintele american Donald Trump la Washington.

Cooperare internaţională în domeniul nuclear

Pe lângă discuţiile energetice cu Rusia, Ungaria a semnat un acord cu Statele Unite pentru achiziţionarea de combustibil nuclear şi tehnologie destinată depozitării combustibilului uzat la centrala nucleară Paks I, construită de Rusia.

Rosatom lucrează la extinderea acestei centrale, un proiect lansat în 2014 şi întârziat de mai multe ori.

Orban a reiterat că doreşte relansarea unui „summit de pace” la Budapesta, între Donald Trump şi Vladimir Putin, iniţiativă amânată anterior în cursul acestui an.

Spre deosebire de majoritatea liderilor UE şi NATO, premierul ungar a cultivat o relaţie importantă cu Moscova şi a criticat sprijinul militar occidental pentru Kiev.

Aprovizionarea energetică rămâne prioritară

Potrivit unui comunicat al Ministerului ungar de Externe, Ungaria a importat în acest an 8,5 milioane de tone de ţiţei şi peste 7 miliarde de metri cubi de gaze naturale din Rusia.

Narcis Rosioru
Narcis Rosioruhttps://www.romanialibera.ro
Narcis Roșioru, născut în 1989, este un profesionist în comunicare și mass-media din București. Începând cu 1 iulie 2024, s-a alăturat echipei România Liberă în calitate de colaborator. Anterior, Narcis a avut diverse roluri în mass-media, inclusiv editor web și specialist în social media la Europa FM, reporter la Fanatik.ro și producător video la Mediafax Group. A fost și redactor-șef la TeoTrandafir.com, unde a coordonat echipa editorială și gestionat pagina de Facebook. Narcis are o diplomă de master în Tehnici de Comunicare și Producție Mass-Media de la Universitatea Dunărea de Jos din Galați, unde a obținut și diploma de licență în Jurnalism.
