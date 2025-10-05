Liderul de la Budapesta, aflat la putere din 2010, intră într-o perioadă electorală complicată, marcată de stagnarea economiei și de o inflație ridicată

Premierul ungar, Viktor Orban, a anunțat lansarea unui nou program de finanțare dedicat companiilor mici și mijlocii, în condiții preferențiale, cu doar câteva luni, înaintea unei competiții electorale considerate cruciale pentru viitorul său politic. Măsura prevede acordarea de credite cu dobândă fixă de 3%, semnificativ sub nivelul actual al pieței, iar schema va deveni operațională de luni, scrie Reuters.

Liderul de la Budapesta, aflat la putere din 2010, intră într-o perioadă electorală complicată, marcată de stagnarea economiei și de o inflație ridicată, care limitează manevrele de politică monetară ale Băncii Naționale a Ungariei. Rata de referință se situează în prezent la 6,5%, ceea ce face costul creditării prohibitiv pentru numeroase firme.

Potrivit detaliilor prezentate într-un briefing de presă, companiile vor putea accesa finanțări de până la 150 de milioane de forinți (aproximativ 454.000 de dolari), fără restricții legate de modul de utilizare a fondurilor. În plus, Orban a indicat că ia în calcul reduceri fiscale pentru angajatori, însă fără a oferi un calendar sau detalii suplimentare.

Acest nou program urmează unei alte inițiative lansate recent de guvern: credite ipotecare subvenționate pentru tinerii care cumpără locuințe, cu dobânzi la mai puțin de jumătate din nivelul pieței. Analizele băncii centrale arată că pachetul de măsuri, care include și creșteri salariale în sectorul public, ar putea majora veniturile gospodăriilor cu echivalentul a 1,5% din PIB în 2026 și ar stimula consumul intern.

Pe termen scurt, stimulii fiscali ar putea impulsiona activitatea economică. Economiștii avertizează însă asupra riscurilor ascunse: expansiunea fiscală masivă ar putea lăsa un gol bugetar, dificil de acoperit ulterior. Deficitul bugetar este proiectat să depășească 5% din PIB în 2026, ceea ce ar impune măsuri de corecție după alegeri.

Prin acest nou program de creditare, Orban mizează pe capitalizarea sprijinului din partea mediului de afaceri și a gospodăriilor, într-un context în care scena politică internă este mai competitivă ca oricând în ultimii 15 ani.

