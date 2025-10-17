OpenAI pregătește versiunea „erotică” a ChatGPT pentru adulți verificați – revoluție sau risc?

Industria inteligenței artificiale continuă să exploreze noi teritorii, iar sexul devine un segment major de piață pentru AI. După ani de restricții asupra conținutului matur, CEO-ul OpenAI, Sam Altman, a anunțat recent că ChatGPT va putea purta conversații erotice, disponibile exclusiv pentru adulți verificați.

ChatGPT nu e primul pe piața conținutului sexual generat de AI

De la explozia instrumentelor AI de generare a imaginii și textului din 2022, conținutul sexual a reprezentat unul dintre principalele puncte de atracție. Primele companii care au permis AI-ului să creeze conținut pentru adulți s-au confruntat rapid cu probleme juridice și sociale, inclusiv abuzuri și utilizatori care au folosit tehnologia pentru companie sau stimulare sexuală.

Întrebarea care se pune acum este: va fi ChatGPT diferit? După trei ani în care OpenAI a interzis majoritatea conținutului matur, Altman a declarat că firma sa „nu este poliția morală a lumii” și este pregătită să ofere mai multă libertate utilizatorilor adulți, în timp ce impune limite stricte pentru adolescenți.

„R-rated AI”: un echilibru între libertate și siguranță

Altman compară abordarea OpenAI cu regulile societății privind conținutul destinat adulților, cum ar fi filmele cu rating R. Scopul este de a permite conținut erotic în mod controlat, similar cu alte forme de media pentru adulți.

Totuși, există îngrijorări majore. OpenAI se confruntă cu un proces legat de un utilizator de 16 ani care a decedat prin suicid, ceea ce aduce în prim-plan riscurile potențiale pentru sănătatea mintală și relațiile reale. Experți precum Qian atrag atenția că chatboții sexualizați, disponibili 24/7, pot avea un impact negativ asupra relațiilor interumane și pot încuraja dependența de interacțiunea artificială.

Piața și provocările etice

Platformele care introduc AI sexualizat trebuie să navigheze prin terenuri juridice și morale complicate, echilibrând libertatea utilizatorului cu protecția minorilor și prevenirea abuzurilor. În același timp, conținutul erotic rămâne un segment extrem de profitabil, iar OpenAI nu este singura companie interesată să capitalizeze pe această nișă – Elon Musk și Character.AI explorează deja propriile lor modele de interacțiune sexuală prin AI.

Pe măsură ce ChatGPT se pregătește să intre în acest teritoriu, rămâne de văzut dacă abordarea OpenAI va redefini experiența AI pentru adulți sau va deschide noi provocări etice și sociale.

