OPEC+ a anunțat că va menține neschimbate nivelurile de producție pentru primul trimestru al anului 2026, subliniind că stabilitatea pieței primează în fața dorinței de a recâștiga cote de piață, transmite Reuters. Decizia vine pe fondul temerilor privind un posibil excedent global de petrol și al fluctuațiilor recente ale cererii.

Reuniunea alianței, care furnizează aproximativ jumătate din petrolul la nivel mondial, a avut loc în contextul eforturilor SUA de a facilita un acord de pace între Rusia și Ucraina, un scenariu care ar putea modifica semnificativ oferta globală: relaxarea sancțiunilor Moscovei ar crește exporturile, în timp ce menținerea restricțiilor ar diminua cantitatea de petrol disponibilă pe piață.

Cotația petrolului Brent a încheiat săptămâna trecută aproape de 63 de dolari pe baril, în scădere cu 15% față de începutul anului. „Mesajul transmis de OPEC+ este clar: menținerea stabilității este prioritară într-un context de deteriorare rapidă a perspectivelor pieței”, a declarat Jorge Leon, fost oficial OPEC și analist la Rystad Energy.

De asemenea, OPEC+ a decis să păstreze active tăierile de producție de circa 3,24 milioane barili pe zi, echivalente cu aproximativ 3% din cererea mondială, menținând pauza în creșterea treptată a producției demarată din aprilie 2025. În paralel, alianța a aprobat un mecanism de evaluare a capacității maxime de producție a fiecărui membru, care va fi utilizat pentru stabilirea noilor niveluri de referință începând din 2027, determinând astfel cotele individuale de producție.

Negocierile pe această temă au fost complexe în ultimii ani, unele state, precum Emiratele Arabe Unite, cerând cote mai mari după creșterea capacității, în timp ce țări africane, cu producție în scădere, se opun reducerii cotelor. Disputele privind nivelul producției au determinat chiar retragerea Angolei din organizație în 2024.

