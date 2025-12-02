7.4 C
București
marți, 2 decembrie 2025
caută...
AcasăEconomieOPEC+ menține producția de petrol neschimbată pentru începutul lui 2026, mizând pe...

OPEC+ menține producția de petrol neschimbată pentru începutul lui 2026, mizând pe stabilitate

EconomieEconomie internaționalȘtirile zilei
Actualizat:
Dana Macsim
de Dana Macsim
Marii furnizori de petrol au convenit să majoreze producția
Foto arhivă

Decizia vine pe fondul temerilor privind un posibil excedent global de petrol și al fluctuațiilor recente ale cererii

OPEC+ a anunțat că va menține neschimbate nivelurile de producție pentru primul trimestru al anului 2026, subliniind că stabilitatea pieței primează în fața dorinței de a recâștiga cote de piață, transmite Reuters. Decizia vine pe fondul temerilor privind un posibil excedent global de petrol și al fluctuațiilor recente ale cererii.

Reuniunea alianței, care furnizează aproximativ jumătate din petrolul la nivel mondial, a avut loc în contextul eforturilor SUA de a facilita un acord de pace între Rusia și Ucraina, un scenariu care ar putea modifica semnificativ oferta globală: relaxarea sancțiunilor Moscovei ar crește exporturile, în timp ce menținerea restricțiilor ar diminua cantitatea de petrol disponibilă pe piață.

Cotația petrolului Brent a încheiat săptămâna trecută aproape de 63 de dolari pe baril, în scădere cu 15% față de începutul anului. „Mesajul transmis de OPEC+ este clar: menținerea stabilității este prioritară într-un context de deteriorare rapidă a perspectivelor pieței”, a declarat Jorge Leon, fost oficial OPEC și analist la Rystad Energy.

De asemenea, OPEC+ a decis să păstreze active tăierile de producție de circa 3,24 milioane barili pe zi, echivalente cu aproximativ 3% din cererea mondială, menținând pauza în creșterea treptată a producției demarată din aprilie 2025. În paralel, alianța a aprobat un mecanism de evaluare a capacității maxime de producție a fiecărui membru, care va fi utilizat pentru stabilirea noilor niveluri de referință începând din 2027, determinând astfel cotele individuale de producție.

Negocierile pe această temă au fost complexe în ultimii ani, unele state, precum Emiratele Arabe Unite, cerând cote mai mari după creșterea capacității, în timp ce țări africane, cu producție în scădere, se opun reducerii cotelor. Disputele privind nivelul producției au determinat chiar retragerea Angolei din organizație în 2024.

Urmărește România Liberă pe Google NewsLinkedinTwitterFacebook și Youtube

Dana Macsim
Dana Macsimhttps://www.romanialibera.ro
Dana Macsim este o profesionistă experimentată în jurnalism și comunicare, cu o carieră diversificată în mass-media și educație. A fost editor și prezentator de știri la Realitatea Plus din București, rol pe care l-a ocupat din decembrie 2019 până în iulie 2024. Începând cu 1 iulie 2024, Dana s-a alăturat echipei România Liberă. Anterior, a lucrat la Prima tv, Național Tv, Profit.ro și Money Channel în aceleași funcții.Dana a fost coordonator de marketing și comunicare la TCE 3 Brazi Group și expert în comunicare la Agenția pentru Dezvoltare Regională – Nord-Est. De asemenea, a fost manager la Centrul pentru Artă și Cultură Neamț și copywriter la Opera Comică pentru Copii din București.Pe lângă activitatea în jurnalism, Dana a fost și este profesor de limba franceză și de limba și literatura română la diverse instituții de învățământ.Dana deține un master în Comunicare de la Universitatea din București și este traducător și interpret certificat pentru limba franceză.
Cele mai citite

Hermannstadt intră în haos! Marius Măldărășanu pleacă, iar clubul negociază deja cu noul antrenor

Fotbal Dragos Soneriu - 0
Marius Măldărășanu nu a mai făcut deplasarea cu echipa și își încheie mandatul la Sibiu.Hermannstadt trece printr-o schimbare majoră pe banca tehnică, după ce...

SUA și Marea Britanie, acord comercial major: taxe eliminate pentru medicamente și tehnologii medicale

Economie internațional Narcis Rosioru - 0
Statele Unite și Marea Britanie au ajuns luni la un acord prin care tarifele vamale aplicate medicamentelor, ingredientelor active și dispozitivelor medicale vor fi...

Armata rusă a realizat cel mai mare avans din 2025 pe frontul ucrainean în noiembrie

Criza din Ucraina Catalin Serban - 0
Armata rusă a realizat în luna noiembrie cel mai semnificativ avans pe frontul ucrainean din ultimul an, conform unei analize efectuate luni de AFP...
Ultima oră
Pe aceeași temă

România Liberă este membru al Reporters without Frontiers. Raportul nostru pe Transparency ca participanți ai Journalism Trust Initiative (JTI) poate fi accesat aici.

Abonează-te la ediția digitală a cotidianului România Liberă

Cumpără Ediția Digitală

Susține
România Liberă

Disponibil pentru toată lumea,
finanțat de cititori.

Donează

© 2024 România Liberă Media Group. Toate drepturile rezervate.