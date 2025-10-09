Națiunile Unite vor reduce cu un sfert efectivele forțelor de menținere a păcii din cele nouă misiuni active la nivel global, din cauza lipsei de fonduri, au anunțat oficiali de rang înalt ai ONU.

Decizia vine în contextul incertitudinilor privind contribuția financiară a Statelor Unite, principalul finanțator al acestor operațiuni, relatează Reuters.

„În ansamblu, va trebui să repatriem aproximativ 25% din totalul trupelor şi poliţiştilor de menţinere a păcii, precum şi echipamentele acestora, iar un număr mare de personal civil din misiuni va fi, de asemenea, afectat”, a declarat un înalt oficial ONU, sub protecția anonimatului.

Potrivit sursei, reducerea echivalează cu repatrierea a circa 13.000 – 14.000 de militari și polițiști.

Nouă misiuni ONU, afectate de tăieri

Măsura va influența direct operațiunile desfășurate în Sudanul de Sud, Republica Democratică Congo, Liban, Kosovo, Cipru, Republica Centrafricană, Sahara Occidentală, Înălțimile Golan și zona Abyei – teritoriu disputat între Sudan și Sudanul de Sud.

ONU avertizează că diminuarea forțelor ar putea afecta stabilitatea regiunilor fragile, unde misiunile au avut un rol esențial în prevenirea reluării conflictelor armate.

SUA, principalul datornic al Națiunilor Unite

Statele Unite, cel mai mare contribuabil la bugetul misiunilor de menținere a păcii, acoperă peste 26% din finanțare, urmate de China, cu aproape 24%. Aceste contribuții nu sunt voluntare, ci obligatorii pentru membrii ONU.

Totuși, Washingtonul are restanțe majore. „SUA aveau deja restanţe de 1,5 miliarde de dolari înainte de începerea noului an financiar”, a precizat un alt oficial ONU.

În prezent, datoria totală a Statelor Unite depășește 2,8 miliarde de dolari, după acumularea a încă 1,3 miliarde.

ONU a fost informată că o plată de 680 de milioane de dolari ar putea fi efectuată în curând, însă restanțele rămân considerabile.

Administrația Trump, tăieri masive în contribuția americană

Președintele Donald Trump a decis, în august, să anuleze unilateral aproximativ 800 de milioane de dolari din fondurile alocate pentru menținerea păcii în anii 2024 și 2025.

Potrivit unui mesaj transmis Congresului, administrația sa intenționează să reducă drastic implicarea financiară în aceste misiuni, considerându-le ineficiente.

Biroul bugetar al Casei Albe a mers și mai departe, propunând eliminarea completă a finanțării misiunilor ONU de menținere a păcii începând cu 2026, invocând „eşecurile operaţiunilor din Mali, Liban şi Republica Democratică Congo”.

Guterres, în căutarea soluțiilor pentru o ONU mai eficientă

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, caută modalități de optimizare a costurilor și de creștere a eficienței operaționale, în contextul unei crize bugetare fără precedent.

Anul 2025 marchează 80 de ani de la înființarea Națiunilor Unite, dar și una dintre cele mai dificile perioade din istoria organizației, confruntată cu lipsă de finanțare, instabilitate geopolitică și tensiuni între marii contributori.

