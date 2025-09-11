De către

Consiliul de Securitate al ONU se va reuni de urgență la solicitarea Poloniei, după ce mai multe drone ruse au încălcat spațiul aerian al țării, a anunțat joi Ministerul de Externe polonez, citat de Reuters.

Miercuri dimineață, Polonia, sprijinită de aliați din NATO, a doborât mai multe drone rusești deasupra propriului teritoriu.

Este pentru prima dată de la începutul războiului din Ucraina când un stat membru NATO atacă și distruge echipamente militare ruse pe spațiul său aerian, subliniază Reuters.

Restricții în spațiul aerian la granița de est

În urma incidentului, autoritățile poloneze au anunțat limitarea traficului aerian în zona de frontieră cu estul țării.

Măsura, valabilă până la începutul lunii decembrie, „este introdusă pentru a garanta securitatea națională”, a precizat Agenția de Navigație Aeriană a Poloniei (PAZP), citată de AFP.

Data ședinței, încă în discuție

Surse diplomatice au confirmat pentru agenția EFE că Polonia va solicita oficial reuniunea Consiliului de Securitate, însă data exactă a sesiunii nu a fost încă stabilită.

Informația a fost transmisă jurnaliștilor printr-un grup de comunicare al președinției sud-coreene a Consiliului.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.