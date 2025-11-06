Conducerea de la Viena stabilește orientările generale privind reorganizarea, iar filialele, inclusiv cea din România, gestionează implementarea concretă a programului

Procesul de restructurare anunțat în toamnă la OMV Petrom, cel mai mare producător de petrol și gaze din România, a intrat deja în etapa de implementare. Cristina Verchere, directorul general al companiei, a confirmat, într-o declarație pentru profit.ro, că planul prevede eliminarea a aproximativ 1.000 de posturi, dintre care jumătate au fost deja desființate.

„Ne uităm atent la provocările legate de costuri și la adaptarea la un context în care prețul petrolului este mai scăzut. Am început un proces de reducere a forței de muncă și estimăm o diminuare de circa o mie de posturi, jumătate fiind deja realizate. Restul va fi implementat în 2026 și 2027”, a precizat Verchere, menționând că restructurarea face parte dintr-un program mai amplu de eficientizare a companiei.

Ținta OMV Petrom este de a obține economii de 150 de milioane de euro până în 2027, față de nivelul din 2024, printr-un mix de măsuri care includ reducerea costurilor cu personalul, automatizarea proceselor și simplificarea structurii interne.

Decizia vine în contextul unei tendințe globale de reorganizare în industria de petrol și gaze. Marile companii internaționale, precum BP, Chevron și ConocoPhillips, au anunțat reduceri de personal semnificative, pe fondul volatilității pieței și al presiunilor generate de tranziția energetică.

Potrivit presei austriece, la nivelul întregului grup OMV, restructurările vor afecta aproximativ 2.000 de angajați, ceea ce reprezintă aproape 9% din totalul forței de muncă. Cum aproape jumătate dintre salariații grupului lucrează în România, este de așteptat ca în jur de 1.000 de posturi să fie tăiate în cadrul OMV Petrom.

Compania a crescut semnificativ în ultimul an, adăugând peste 2.000 de angajați noi, o creștere de 25%, în special după internalizarea unor servicii de mentenanță și operațiuni în zona de explorare și producție. Acum, procesul de restructurare va inversa parțial această expansiune.

Conducerea de la Viena stabilește orientările generale privind reorganizarea, iar filialele, inclusiv cea din România, gestionează implementarea concretă a programului, în conformitate cu legislația locală și în consultare cu sindicatele.

Cristina Verchere subliniază că toate măsurile sunt luate „cu respectarea drepturilor angajaților și în spiritul dialogului social”, dar admite că perioada de tranziție va fi una dificilă, într-un context economic care pune presiune pe întreaga industrie energetică.

