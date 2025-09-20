De către

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) are, începând de vineri, competența de a declara o „urgență pandemică”, cel mai înalt nivel de alertă sanitară.

Măsura adoptată de OMS vine odată cu intrarea în vigoare a normelor internaționale actualizate, menite să îmbunătățească pregătirea globală în cazul unor viitoare pandemii.

Decizia reflectă experiența pandemiei de COVID-19 și necesitatea unei reacții mai eficiente la nivel internațional în fața crizelor sanitare.

Noul cadru juridic face parte din Regulamentul Sanitar Internațional (IHR), care stabilește reguli comune pentru prevenirea și gestionarea pandemiilor.

Criterii pentru activarea alertei

OMS poate activa „urgența pandemică” atunci când:

apare un virus cu risc de răspândire transfrontalieră,

capacitatea sistemelor de sănătate este pusă în pericol,

se anticipează consecințe sociale și economice majore,

este nevoie de o reacție rapidă și coordonată la nivel global.

Scopul acestui nou nivel de alertă este mobilizarea statelor pentru măsuri preventive și de protecție.

Cerințe pentru statele membre

Normele actualizate obligă fiecare stat să își dezvolte capacitatea de detectare și combatere a agenților patogeni încă din faza incipientă.

OMS va sprijini înființarea unor autorități naționale dedicate gestionării crizelor sanitare.

Regulamentul include și prevederi pentru contracararea dezinformării legate de boli și măsuri de protecție.

Limitele autorității OMS

Deși poate emite recomandări și ghiduri, OMS nu are puterea de a impune măsuri obligatorii, precum vaccinarea obligatorie, închiderea frontierelor sau declararea stării de urgență.

Deciziile finale rămân la latitudinea fiecărui stat membru, în respectarea suveranității naționale.

Noile reguli sunt completate de tratatul pentru pandemii adoptat la începutul anului de peste 190 de state membre, care urmărește consolidarea cooperării internaționale și asigurarea unei distribuții echitabile a resurselor și vaccinurilor în situații de criză.

