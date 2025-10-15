Olăroiu, reacție-fulger după eșecul cu Qatar! România are din nou un antrenor la barajul pentru Cupa Mondială

Emiratele Arabe Unite au ratat calificarea directă la Campionatul Mondial din 2026, dar Cosmin Olăroiu privește cu speranță spre play-off-ul decisiv din noiembrie.

Selecționerul Cosmin Olăroiu (56 de ani) a trăit una dintre cele mai tensionate seri de la preluarea naționalei Emiratelor Arabe Unite, după ce echipa sa a pierdut pe teren propriu, scor 1-2, în fața Qatarului, ratând calificarea directă la Campionatul Mondial din 2026.

Meciul, disputat la Abu Dhabi, a început echilibrat, dar a avut o repriză secundă în care oaspeții au profitat din plin de greșelile defensive ale echipei lui Olăroiu.

„Simt o mare dezamăgire” – reacția imediată a lui Cosmin Olăroiu

La finalul partidei, tehnicianul român a oferit o reacție scurtă, dar elocventă, exprimându-și frustrarea și dorința de revanșă în barajul care urmează:

„Simt o mare dezamăgire în urma înfrângerii suferite împotriva Qatarului, însă privim cu speranță spre continuarea visului prin barajul care urmează”, a declarat Olăroiu.

Partida a fost decisă în repriza a doua. Khoukhi a deschis scorul pentru Qatar în minutul 49, iar în minutul 74 Pedro Miguel a dublat avantajul, după o fază care a generat și tensiuni între fanii gazdelor și jucători. În prelungiri, Adil a redus din diferență pentru Emirate, dar nu a mai fost timp pentru un gol al egalării.

Rezultatul lasă echipa Emiratelor pe locul 3 în grupă, ratând astfel calificarea directă, dar păstrând șanse reale prin intermediul barajului intercontinental.

Play-off decisiv în noiembrie pentru Olăroiu și Emirate

În noiembrie, selecționata lui Cosmin Olăroiu va disputa dublă manșă de baraj, în încercarea de a obține un loc la turneul final. Adversara se va decide între Arabia Saudită și Irak, care se duelează chiar în această seară pentru stabilirea locului secund.

Conform programului anunțat de Confederația Asiatică, Emiratele Arabe Unite vor juca primul meci acasă, pe 13 noiembrie, urmând ca returul să aibă loc pe 18 noiembrie, în deplasare.

Câștigătoarea acestei duble va merge mai departe în barajul intercontinental din martie 2026, alături de reprezentante din alte confederații:

Africa – câștigătoarea barajului continental,

– câștigătoarea barajului continental, America de Nord – cele mai bune două echipe clasate pe locul 2,

– cele mai bune două echipe clasate pe locul 2, America de Sud – echipa de pe locul 7 (Bolivia),

– echipa de pe locul 7 (Bolivia), Oceania – locul 2 din runda finală (Noua Caledonie).

Olăroiu, la al treilea proiect major în golf

Numirea lui Cosmin Olăroiu la naționala Emiratelor a fost oficializată pe 19 aprilie 2025, după o perioadă de patru ani petrecută la Sharjah FC, echipă cu care a câștigat campionatul și Supercupa Emiratelor.

În cariera sa, antrenorul român a trecut și pe la cluburi importante din regiune, precum Al Hilal (Arabia Saudită), Al Ain (EAU) sau Jiangsu Suning (China), fiind considerat unul dintre cei mai apreciați tehnicieni străini din zona Golfului.

Pentru Olăroiu, barajul din noiembrie reprezintă o nouă șansă de a scrie istorie — o calificare a Emiratelor Arabe Unite la Campionatul Mondial din 2026 ar fi prima după 32 de ani, ultima participare datând din Italia 1994.

