Olandezii vor primi un manual oficial pentru cum să supraviețuiască primelor 72 de ore după o urgență națională

Guvernul Olandei va trimite, în următoarele săptămâni, un manual de 33 de pagini fiecărei gospodării din țară, cu instrucțiuni clare pentru pregătirea în caz de dezastru. Documentul oferă recomandări pentru supraviețuirea primelor trei zile după o situație de urgență majoră – interval în care autoritățile și serviciile de intervenție nu pot ajunge la toată lumea.

Manualul a fost prezentat luni de ministrul interimar al Justiției și Securității, Foort van Oosten. Broșura debutează cu scenarii sumbre, dar realiste: o posibilă atacare a rețelei electrice de către hackeri ar putea lăsa populația fără curent în câteva ore, comunicațiile ar cădea, benzinăriile s-ar închide, supermarketurile ar rămâne rapid fără provizii, iar alimentarea cu apă potabilă ar deveni incertă.

„Aceste situații arată cât de vulnerabili suntem și cât de importantă este pregătirea, ca să nu intrăm în panică și să nu golim rafturile magazinelor”, a declarat Van Oosten. „Îi îndemn pe toți: gândiți-vă din timp. Prin acest ghid vrem ca toți olandezii să fie capabili să facă față unei urgențe.”

Kit de urgență și plan pentru familie

Manualul îi sfătuiește pe cetățeni să își pregătească un kit de urgență conținând apă potabilă, lanternă cu baterii, alimente neperisabile, trusă de prim-ajutor, copii ale actelor de identitate, o hartă a cartierului și un fluier pentru semnalizarea salvatorilor.

Guvernul recomandă, de asemenea, realizarea unui plan familial în caz de catastrofă: cine preia copilul de la școală dacă sistemele digitale nu funcționează, unde se întâlnesc membrii familiei dacă rețelele cad și cine ar trebui să verifice starea vecinilor vulnerabili.

Autoritățile: scopul nu e să speriem populația, ci să o pregătim

Întrebat dacă manualul riscă să provoace panică, ministrul interimar al Apărării, Ruben Brekelmans, a declarat pentru Nieuwsuur că obiectivul este exact opusul: „Oamenii se simt mai în siguranță când știu că sunt pregătiți.”

