Olandezii nu se tem de FCSB! Presa din Țarile de Jos vede un 2-1 pentru Go Ahead Eagles

„Steaua este o umbră a echipei din anii ’80”, scriu batavii, care cred că joi seară îi așteaptă o victorie magică.

Înaintea confruntării Go Ahead Eagles – FCSB, programată joi de la 19:45, presa olandeză a prezentat o avancronică plină de ironii la adresa campioanei României.

Jurnaliștii de la Deventer Voetbal au rememorat gloria europeană a Stelei din anii ’80, dar au subliniat că echipa din prezent este „o umbră” a acelei generații legendare.

„Joi vom juca împotriva lui FCSB, fosta Steaua București, cândva o forță europeană. Un club care și-a pierdut numele după disputa cu Armata din România. Acum se numește FCSB, o abreviere care nu e tocmai una romantică. A câștigat titlul în România, dar a avut probleme în preliminariile Champions League. O echipă fără nume mari sau vedete de temut, care are o singură victorie în 10 etape de campionat”, au scris olandezii.

Referirea la finala din 1986, câștigată de Steaua împotriva Barcelonei cu Duckadam erou, a fost însoțită de o concluzie tăioasă: „Astăzi, Steaua este o umbră a echipei de elită europene din anii 1980”.

Previziunea olandezilor: 2-1 pentru Go Ahead Eagles

Chiar dacă îi consideră mai puternici decât echipe de plan secund din fotbalul batav, precum Noordwijk, Sparta Rotterdam sau Twente, jurnaliștii cred că presiunea este pe campionii României și că avantajul moral aparține gazdelor.

„Cu atacuri frumoase și puțin noroc putem avea parte de o seară magică. Presiunea este pe ei, iar încrederea este la noi. Mizăm pe o victorie cu 2-1. Cu siguranță nu va fi simplu, dar orice este posibil dacă ofensiva va rămâne cea mai bună apărare”, au conchis olandezii.

