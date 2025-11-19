De către

Guvernul Olandei a anunțat renunțarea la măsurile excepționale impuse anterior companiei Nexperia, restituind controlul complet către proprietarul chinez Wingtech Technology.

Decizia pune capăt unei situații tensionate care afectase lanțurile globale de aprovizionare din industria auto, potrivit informațiilor Bloomberg.

Ministrul Economiei, Vincent Karremans, a declarat într-o postare pe platforma X că retragerea ordinului a fost făcută „ca un gest de bunăvoinţă”.

De la confruntare diplomatică la normalizare

Bloomberg relata la începutul lunii că Haga era dispusă să revină asupra măsurilor dacă fluxurile de livrare din fabrica Nexperia din China puteau fi confirmate.

Retragerea restricțiilor marchează o schimbare majoră într-un conflict care a evidențiat fragilitatea lanțurilor globale de producție și influența tot mai mare a Chinei în industria semiconductorilor.

Deși Nexperia nu produce cipuri avansate și operează o singură fabrică în China, disputa a perturbat activitatea unor producători de renume precum Honda și Volkswagen.

Originea tensiunilor: o lege din perioada Războiului Rece

Criza a izbucnit la sfârșitul lunii septembrie, când ministrul Karremans a activat o lege veche din perioada Războiului Rece pentru a obține control decizional asupra Nexperia.

Măsura a generat o reacție rapidă din partea Beijingului, care a introdus restricții la export pentru componente fabricate în uzina Nexperia din provincia Guangdong. Aceasta asamblează cipuri folosind wafer-e produse în Europa.

Negocieri internaționale pentru restabilirea echilibrului

Revenirea la situația inițială a fost posibilă după negocieri intense între oficiali olandezi și chinezi, cu sprijinul Germaniei, Uniunii Europene și Statelor Unite.

Pentru a reduce tensiunile, Beijingul a acceptat relaxarea restricțiilor impuse exporturilor din uzina Nexperia — cea mai mare de acest tip la nivel global.

Ministerul Economiei a confirmat că o delegație olandeză s-a aflat în această săptămână la Beijing, în tentativa de a ajunge la o „soluţie reciproc acceptabilă”, încheind astfel una dintre cele mai sensibile medieri industriale ale anului.

