Oficiali ucraineni în SUA se întâlnesc cu producători de rachete Tomahawk

Oficialii ucraineni de rang înalt aflați în vizită în Statele Unite au declarat miercuri că s-au întâlnit cu reprezentanți ai producătorilor americani de arme, inclusiv Raytheon, compania care fabrică rachetele Tomahawk, pe care Washingtonul ar putea să le furnizeze Kievului, scrie AFP.

Vizita de două zile a delegației ucrainene a inclus, de asemenea, discuții cu oficiali americani de rang înalt și are loc înaintea întâlnirii planificate dintre președintele SUA, Donald Trump, și liderul ucrainean Volodimir Zelenski, vineri.

Andriy Yermak, șeful biroului prezidențial ucrainean, a declarat că s-a întâlnit cu reprezentanți ai Lockheed Martin și Raytheon, alături de alți membri ai delegației, inclusiv Yulia Svyrydenko.

Raytheon produce rachetele cu rază lungă Tomahawk, pe care Trump a luat în considerare să le trimită Ucrainei.

Rusia, care a invadat Ucraina în februarie 2022, a avertizat că trimiterea acestor rachete către Kiev ar deteriora relațiile sale cu Washingtonul și ar declanșa o nouă escaladare a conflictului.

„Cooperarea noastră continuă să crească”, a scris Yermak pe rețelele sociale, menționând avioanele de luptă F-16, proiectate în SUA, furnizate Ucrainei de țările europene anul trecut.

Ucraina a promovat o cooperare mai profundă cu aliații săi în domeniul producției de arme, mai ales după ce Trump a preluat funcția, anul acesta, după ce a promis o reducere a sprijinului american pentru Kiev.

Anterior, Svyrydenko a declarat că s-a întâlnit cu secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, și a discutat despre investiții comune și cooperare în domeniul energiei.

