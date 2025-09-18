Oficial! José Mourinho revine la Benfica. Contract valabil până în vara lui 2027

José Mourinho a fost numit oficial antrenor al Benficăi, semnând un contract valabil până în vara lui 2027, însă cu o clauză specială de reziliere la finalul acestui sezon. Lusitanii au anunțat mutarea la doar două zile după demiterea lui Bruno Lage, survenită în urma eșecului surprinzător, 2-3, cu Qarabag, în grupele Ligii Campionilor.

José Mourinho revine la Benfica

Pentru „Special One”, începutul mandatului la Lisabona aduce repede o provocare aparte: pe 30 septembrie, în doar al patrulea său meci, va reveni pe Stamford Bridge pentru duelul cu Chelsea, echipa pe care a transformat-o într-o forță europeană și cu care a cucerit multiple trofee.

Este un contract cu o puternică însemnătate. A fost gândit de conducerea clubului și de echipa mea, iar eu am acceptat pentru că respectă atât alegerea membrilor, cât și procesul electoral care urmează în octombrie. Asta m-a impresionat și m-a făcut să semnez, a declarat Mourinho.

Tehnicianul de 62 de ani nu era sub contract după despărțirea de Fenerbahce, chiar în urma unei înfrângeri cu… Benfica, în preliminariile Ligii Campionilor, la finalul lui august.

Revenirea la Lisabona are și o puternică încărcătură sentimentală: Mourinho a condus pentru scurt timp Benfica în 2000, înainte să-și construiască legenda la Porto, unde a cucerit Liga Campionilor în 2004. Acum, va reveni pe „Dragão” în campionat pe 5 octombrie, dar în calitate de rival direct: „Respectul va rămâne, dar nu mă duc acolo ca să fiu aplaudat, ci ca să câștig.”

Benfica ocupă locul 6 în clasament, la cinci puncte în spatele liderului Porto, dar cu un meci mai puțin disputat. Primul examen pentru Mourinho pe banca „vulturilor” va fi sâmbătă, în deplasare la AVS, echipă aflată în subsolul ierarhiei.

Mourinho bifează astfel al 12-lea club din cariera sa și prima experiență în Portugalia după două decenii.

