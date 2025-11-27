Oficial european acuză SUA de „șantaj” în negocierile comerciale: tensiunile cresc pe tema reglementărilor digitale

Tensiunile dintre Bruxelles și Washington au escaladat după ce Teresa Ribera, vicepreședinte executiv al Comisiei Europene și responsabilă pentru politica de concurență, a acuzat administrația Trump de „șantaj” în timpul negocierilor comerciale derulate în aceste zile.

Declarația vine după ce secretarul american al comerțului, Howard Lutnick, a sugerat că SUA ar putea relaxa poziția privind tarifele la oțel și aluminiu dacă Uniunea Europeană ar reconsidera legislația digitală, în special Legea Piețelor Digitale (DMA). Observatorii europeni au interpretat mesajul ca pe o presiune directă asupra regulamentelor ce vizează companiile Big Tech, aproape toate americane.

Este șantaj. Faptul că ei își doresc asta nu înseamnă că acceptăm așa ceva, a declarat Ribera pentru Politico, subliniind că reglementările digitale țin de suveranitatea UE și nu trebuie amestecate în negocieri comerciale.

Potrivit Bruxelles-ului, DMA și Digital Services Act sunt instrumente-cheie pentru protejarea concurenței și a siguranței online în Europa. Washingtonul, însă, le consideră discriminatorii și orientate împotriva platformelor americane precum Google, Amazon, Microsoft sau X.

În ciuda poziției ferme a Comisiei, în interiorul blocului european apar fisuri. Unele state membre au semnalat o deschidere mai mare către revizuirea regulilor digitale, iar Germania a indicat public că ar sprijini o relaxare a legislației.

Contextul global complică și mai mult situația: luna aceasta, Coreea de Sud a cedat presiunilor americane și a renunțat la o parte din propriul set de reguli privind concurența digitală.

În timp ce Comisia continuă evaluarea normelor în cadrul procesului „Digital Fairness Fitness Check”, presiunea americană și diviziunile europene ridică o întrebare esențială: poate supraviețui DMA unui posibil război comercial digital între UE și SUA?

