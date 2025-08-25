FC Barcelona traversează una dintre cele mai tensionate perioade ale verii după ce o ofertă record de 90 de milioane de euro a sosit pentru Fermín López, mijlocașul crescut la La Masia și devenit rapid una dintre piesele de bază ale echipei lui Hansi Flick.

Oferta de 90 de milioane pentru Fermín pune Barcelona sub presiune maximă

Ascensiunea fulgerătoare a jucătorului andaluz, remarcat prin sacrificiu, maturitate și capacitatea de a sparge liniile adverse, l-a transformat într-o țintă pentru marile cluburi europene. Chelsea, Arsenal, Juventus și chiar Bayern și-au arătat interesul, dar ultima mutare vine din Premier League, unde un club de top a pus pe masă suma uriașă.

Pentru Barcelona, situația e complicată: clubul are nevoie de lichidități pentru a-și echilibra finanțele, însă atât Laporta și Deco, cât și Flick, au transmis ferm că Fermín este netransferabil și trebuie să fie parte din noul ciclu blaugrana.

De partea sa, jucătorul se declară atașat de proiect și nu ia în calcul o plecare imediată. Totuși, experiențele recente din piața de transferuri arată că nimic nu e definitiv atunci când sumele cresc la asemenea niveluri.

Suporterii culés privesc cu emoție această bătălie: pe de o parte, mândria că un produs al academiei valorează atât, pe de alta, teama că realitatea financiară ar putea forța un transfer dureros.

Pentru moment, Barça rezistă presiunii. Dar, cu milioane tot mai mari puse pe masă, nimeni nu îndrăznește să spună că povestea e închisă.

