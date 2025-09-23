Economia mondială a demonstrat o reziliență peste așteptări în ultimele luni, dar rămâne expusă efectelor măsurilor comerciale impuse de președintele american Donald Trump, avertizează Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD), citată de Bloomberg.

În prognoza publicată marți, instituția cu sediul la Paris a revizuit în creștere perspectivele pentru 2025, atât la nivel global, cât și pentru majoritatea economiilor individuale.

Revizuirea reflectă achizițiile accelerate generate de anticiparea tarifelor mai mari, investițiile puternice în inteligență artificială în SUA și stimulentele fiscale implementate de China.

Încetinire anticipată în 2026

OECD estimează că în 2026 ritmul global de creștere va scădea la 2,9% de la 3,2% în 2025. În același an, expansiunea economiei americane ar urma să încetinească la 1,5%, de la 1,8%, pe fondul tarifelor ridicate la import și al incertitudinii economice.

„Este o lovitură semnificativă pentru economia SUA şi, pentru că economia americană este atât de importantă pentru restul lumii, aceasta are implicaţii pentru multe ţări”, a declarat Alvaro Santos Pereira, economist-șef al OECD.

Potrivit organizației, impactul complet al unei rate efective a tarifelor de 19,5% — cel mai ridicat nivel din 1933 — nu a fost încă resimțit pe deplin.

Consum, piața muncii și inflația sub presiune

Oficialii OECD notează deja efecte asupra prețurilor pentru consumatori și asupra comportamentului de cheltuire, precum și o temperare a pieței muncii: șomaj în creștere, mai puține oferte de angajare și o încetinire vizibilă în sondajele din mediul de afaceri.

„Este important ca ţările să continue să comunice şi să ajungă la acorduri pentru reducerea barierelor comerciale, pentru că ştim că mai mult comerţ înseamnă mai multă creştere”, a subliniat Pereira.

OECD prognozează, de asemenea, o scădere a inflației în marile economii, pe fondul creșterii mai lente și al presiunilor reduse asupra ocupării.

În SUA, Rezerva Federală ar putea relaxa gradual dobânzile în următorul an, atâta timp cât tarifele comerciale nu alimentează o nouă spirală inflaționistă.

Riscuri ridicate pentru economia globală

În ciuda perspectivei pe termen scurt mai bune, OECD avertizează că previziunile sunt fragile și pot fi afectate de „riscuri semnificative”, inclusiv noi tarife sau o revenire a creșterii prețurilor la nivel internațional.

Urmărește România Liberă pe Google News, Linkedin, Twitter, Facebook și Youtube.