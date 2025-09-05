Octavian Berceanu și-a anunțat demisia din Partidul REPER, spunând, într-un mesaj publicat pe Facebook, că renunță la funcția de președinte și la candidatura pentru Primăria Capitalei.

Octavian Berceanu a anunțat vineri după-amiază că se retrage din Partidul REPER, din funcția de președinte al formațiunii și din postura de candidat la Primăria București.

Politicianul a acuzat fosta conducere a partidului că a pus la cale un puci pentru a anula alegerile interne și pentru a o pune la conducere pe contracandidata sa.

De asemenea, în videoclipul postat pe pagina sa de Facebook, Octavian Berceanu a afirmat că a primit presiuni și din partea filialei PNL Cluj.

„Mă retrag din acest partid, las filiala PNL Cluj să desemneze un candidat la preşedinţia REPER şi să câştige această poziţie, iar membrii să decidă asupra viitorului formaţiunii”, a transmis el pe Facebook.

Acuzații de nerespectarea normelor interne ale REPER

Octavian Berceanu a vorbit despre câștigarea alegerilor interne organizate sâmbăta trecută.

„După cum ştiţi, sâmbăta trecută au avut loc alegerile pentru preşedinţia Partidului REPER, al cărui membru sunt şi unde am candidat, precum şi alegerile pentru Biroul Naţional, pentru Comisia de cenzori şi pentru Comisia de Arbitraj. Aţi văzut în mass-media că am fost declarat câştigător al alegerilor prezidenţiale, ales preşedinte al Partidului REPER şi ar fi trebuit să îmi preiau această atribuţie şi să mergem mai departe”, a spus Berceanu pe Facebook.

La scurt timp după acest moment, spune el, mulți din vechea conducere a partidului au intrat în blocaj și au activat un „plan B”.

„Planul B care le-a venit în minte a fost anularea alegerilor pentru preşedinte, pentru că scorul a fost de 168 de voturi la 167, cât a avut contracandidata de la Cluj. Într-o adunare generală desfăşurată acum două zile au considerat că votul este irelevant pentru membrii REPER, pe motiv că am obţinut doar o majoritate simplă, şi au anulat acest vot, hotărând să organizeze un nou proces electoral, fără să consulte membrii, ci doar reprezentanţii din adunarea generală – unde, bineînţeles, nu a existat unanimitate”, a explicat Berceanu.

Octavian Berceanu a spus că această procedură de alegere a unui nou reprezentant este în afara legislației. Potrivit lui, pe buletinul de vot au fost introduse trei opțiuni în loc de două, iar abținerile au fost considerate voturi valide.

„Adunarea Generală a considerat că şi abţinerile sunt voturi valide, ceea ce nu se întâmplă nicăieri în lume. Au ignorat faptul că abţinerea era doar o opţiune pentru a trece mai departe la vot şi au decis ca şi aceste voturi să fie adunate pentru a obţine o majoritate absolută. Trec peste aceste aspecte, dar acest tip de judecată nu a fost aplicat şi pentru Biroul Naţional, unde vechea conducere a obţinut majoritatea. Mai mult, s-au gândit să îngheţe corpul electoral – adică oamenii care pot vota – şi să îl reducă doar la cel definit pentru alegerile prezidenţiale, astfel încât cei care şi-au plătit cotizaţiile ulterior să nu poată vota în al doilea scrutin. Diferenţa a fost foarte mică, de un vot, drept pentru care s-au apucat să facă o „Academie de bullying” asupra membrilor care m-au votat. O parte dintre aceştia s-au retras, iar această „Academie de bullying” continuă să producă efecte, astfel încât, cumva, votul acela în plus să fie anulat şi să fie promovat un interes de grup”, a afirmat Berceanu.

