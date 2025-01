Oana Roman a spus de câtă vreme nu a mai văzut-o fostul ei soț pe fiica lor

Oana Roman și Elisei s-au despărțit inițial în decembrie 2020 și au divorțat oficial pe 15 februarie 2021, la notar. Ulterior, au încercat să-și refacă relația, dar în ianuarie 2023, Oana a anunțat separarea lor definitivă.

În cadrul unei apariții la postul de televiziune Antena Stars, Oana Roman a mărturisit că Marius Elisei a văzut-o pe fiica lor doar de patru ori pe parcursul anului 2024, iar ultima dată când s-au întâlnit a fost în luna noiembrie, pentru o scurtă oră, la insistențele unor prieteni comuni.

De atunci, nu au mai avut nicio întâlnire, nici măcar de Crăciun sau de sărbători. Mai mult, Oana a subliniat că Marius Elisei nu și-a mai contactat deloc fiica în această perioadă, lucru care a afectat-o profund pe micuța Isabela.

Sărbătorile de iarnă au fost dificile pentru Oana și fiica sa, deoarece Isabela a resimțit din plin absența tatălui său. Oana a povestit că, de Crăciun și Revelion, deși au fost înconjurate de prieteni apropiați, Isabela a fost tristă, retrasă și a plâns în mai multe rânduri.

În noaptea de Revelion, Isabela l-a sunat pe Marius Elisei sau a vorbit scurt cu el, dar acest lucru nu a fost suficient pentru a-i alina suferința. Oana a relatat că, pe 1 ianuarie, fetița s-a trezit plângând, afectată de distanța emoțională față de tatăl ei.

Am fost şi de Crăciun şi de Revelion alături de prieteni foarte dragi, dar a fost destul de greu pentru că Iza a fost în mare parte din timp tristă, retrasă, abătură, a şi plâns pentru că nu s-a văzut deloc cu tatăl ei. Cu un ochi am plâns şi cu un ochi am râs. Am râs pentru că nu eram singure şi am plâns pentru că e foarte greu să o văd aşa. Mi-a spus la un moment dat Iza că în noaptea de Revelion l-a sunat sau că au vorbit un pic, dar nu ştiu detalii pentru că nu o întreb, iar pe 1 Ianuarie ea s-a trezit plângând. (…) Nu, Iza a primit de la Moş Crăciun tot ce a scris pe scrisoare şi a primit şi lucruri în plus, dar de la tatăl ei nu a primit, a adăugat aceasta.