Ea are în plan să redecoreze a doua rochie de mireasă, purtată la petrecere, pentru a o putea utiliza și în alte ocazii speciale. În același număr, Vlad Gherman explică de ce a decis să nu-și vadă logodnica în rochie de mireasă înainte de ceremonie.

Intenționez să vopsesc a doua rochie, cea de la petrecere, îmi place extrem de mult cum se simte pe corp și câtă lejeritate în mișcare îmi oferă, îmi place tare și cum arată pe mine, așa că aș vrea să o mai port, dacă am ocazia, la vreun eveniment. Dacă reușesc să găsesc o vopsitorie potrivită, având în vedere că rochia are și corset și materialul e mătase naturală, o să mă vedeți purtând-o pe albastru, cel mai probabil. (râde),

Vlad Gherman nu a văzut rochiile Oanei până în ziua nunții. El afirmă că a fost extrem de emoționat în momentul în care a văzut-o îmbrăcată în rochie de mireasă.

Nu am vrut să văd rochiile până în ziua nunții. Oana tot își dorea să mi le arate pe parcursul căutării, ca să o ajut cu o părere, dar am rugat-o să nu mă implice deloc în alegerea rochiilor. Momentul în care am văzut-o pentru prima dată în rochie a fost foarte emoționant, va rămâne unic pentru mine, iar imaginea Oanei îmbrăcată în rochie de mireasă, lângă mine, la altar, este una care a generat cea mai pură bucurie în inima mea,

a declarat Vlad Gherman.